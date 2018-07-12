Kasımpaşa'nın orta sahasına genç transfer
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Uğur Yazğılı'yı transfer etti

    <a href="/index/kasimpasa?id=91664f93-a7d3-4052-95e0-36ea5596dc56" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> Uğur Yazğılı'yı transfer etti

    Kulübü, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımının formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu , Kemerburgaz Tesisleri'mizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

    1. 12.7.2018 10:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uğur Yazğılı'yı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN