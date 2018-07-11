Çek basını, Mahmoud Hassan Trezeguet'in Prag'a gittiğini ve sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı. Mısırlı oyuncunun, 4 yıllık sözleşmeye resmi imzaların atılacağı sırada vazgeçtiği ve transferin son anda iptal olduğunu yazdı.



Kulüp yetkililerin de onayladığı bu gelişme sonrası Çekya tarihinin en pahalı transferi olması beklenen Mahmoud Hassan Trezeguet'in, bu gelişme sonrası Kasımpaşa kampına geri döneceği ifade edildi.