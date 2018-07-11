Trezeguet'nin Slavia Praha'a transferi iptal oldu! Galatasaray umutlandı...
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Trezeguet, Slavia Praha'nın sunduğu 4 yıllık sözleşmeye imza atacakken son anda masadan kalktı!
Çek basını, Mahmoud Hassan Trezeguet'in Prag'a gittiğini ve sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı. Mısırlı oyuncunun, 4 yıllık sözleşmeye resmi imzaların atılacağı sırada vazgeçtiği ve transferin son anda iptal olduğunu yazdı.
Kulüp yetkililerin de onayladığı bu gelişme sonrası Çekya tarihinin en pahalı transferi olması beklenen Mahmoud Hassan Trezeguet'in, bu gelişme sonrası Kasımpaşa kampına geri döneceği ifade edildi.
- 11.7.2018 17:39
- Güncelleme: 11.7.2018 18:32
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Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Trezeguet'nin Slavia Praha'a transferi iptal oldu! Galatasaray umutlandı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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