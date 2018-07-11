Trezeguet, imzayı atacakken masadan kalktı!
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    Trezeguet'nin Slavia Praha'a transferi iptal oldu! umutlandı...

    Trezeguet'nin Slavia Praha'a transferi iptal oldu! <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> umutlandı...

    'ın listesinde yer alan Trezeguet, Slavia Praha'nın sunduğu 4 yıllık sözleşmeye imza atacakken son anda masadan kalktı!

    Çek basını, Mahmoud Hassan Trezeguet'in Prag'a gittiğini ve sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı. Mısırlı oyuncunun, 4 yıllık sözleşmeye resmi imzaların atılacağı sırada vazgeçtiği ve transferin son anda iptal olduğunu yazdı.

    Kulüp yetkililerin de onayladığı bu gelişme sonrası Çekya tarihinin en pahalı transferi olması beklenen Mahmoud Hassan Trezeguet'in, bu gelişme sonrası kampına geri döneceği ifade edildi.

    1. 11.7.2018 17:39
    2. Güncelleme: 11.7.2018 18:32
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