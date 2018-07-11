Kasımpaşalı Trezeguet Slavia Prag için Çekya'ya gitti
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    için 'ya gitti

    Kasımpaşalı Trezeguet Slavia Prag için Çekya'ya gitti

    'nın opsiyonu kullanarak sözleşmesini 2 milyon euro karşılığında uzattığı ve 'ın uzun süredir ilgilendiği Trezeguet, 'a transfer oluyor.

    5 milyon Euro bonservis bedelini ödemekte zorlanan , 'nın tamamını peşin istediği ücret nedeniyle Mısırlı oyuncuyu elinden kaçırırken; CEFC Grubu tarafından kulübün yüzde 99,96'sı satın alınan hızlı davranarak Kasımpaşa ile anlaştı. Trezeguet'nin sağlık kontrolü için 'ya gittiği ve işlemlerin ardından Slavia Prag'a imza atacağı belirtildi.Slavia Prag ile anlaşan Kasımpaşalı Trezeguet sağlık kontrolü için Çekya'ya gitti.
    1. 11.7.2018 11:04
    2. Güncelleme: 11.7.2018 17:08
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