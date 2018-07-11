Mustafa Cengiz isyan etti: Bıktık! – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Mustafa Cengiz isyan etti: Bıktık!

    Mustafa Cengiz isyan etti: Bıktık!

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA, FFP, amatör şubeler, sponsorluk ve Galatasaray Adası ile ilgili divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

    İşte Cengiz'in açıklamalarından satır başları:

    Davamızı açtık bekliyoruz

    Belediye, 'Ada için yıkım kararı var, bu karar kalkmadan orada tadilat yapamazsınız' diyor. Bizim yönetim olarak bu konuda hiçbir dahlimiz yok. Davamızı açtık bekliyoruz. Biz de bıktık bu meseleden. Konu dayanılmaz hale geldi. Maalesef, İstanbul gibi dünyanın incisi olan bir şehirde çok kötü bir görüntü oluyor. Mevcut yasalar, kiracıdan yana. Seçimler iyi ki bitti. Ülkemiz rayına oturacak. Biz de hukuksal olarak gerekli adımları atacağız."

    Amatör şubelerde sıkıntı çok büyük

    "Branşları kapatacağız diye bir şey yok. Amatör şubelerde gerçekten çok büyük sıkıntımız var. Gelir-gider farkında 188 milyon dolar açığımız var. UEFA'da bizi eleştirdiler. Futboldan elde edilen geliri, futbola vermelisiniz dediler. biz sporcu yetiştirme geleneğimizi bırakamayız. Büyük kulüpler böyle oluyor. 13 branşta 1400'ü aşkın genci, aileler bize teslim ediyor. Hiçbiri de bize parasal gelir getirmiyor. Bir tek futbolda 10 yılda bir futbolcu yetiştiriyoruz, o da bize yar olmuyor."

    Sponsorluk konusunda elimizden geleni yapıyoruz

    "Galatasaray, dünyanın en önemli ve saygın markalarından biridir. Sponsorluk konusunda elimizden geleni yapıyoruz ama sponsorluğu kendi camiamızdan çıkarmalıyız. Antrenmanına 30 bin seyirci gelen bir takımız, dünyada böyle bir takım yok."

    Hedefim, futbolculara sadece galibiyet için prim vermek

    "Üç maç üst üste mağlubiyet alıp görevi devretmezsem, hedefim, futbolculara sadece galibiyet için prim vermek. Fransa milli takımı dünya şampiyonluğuna gidiyor, galibiyet primi 17 bin euro. Biz, 25 bin euro veriyoruz. Zamanında böyle anlaşılmış."

    1. 11.7.2018 15:56
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