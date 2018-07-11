Galatasaray'ın hazırlık maçı seyircisiz oynanacak – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    'ın hazırlık maçı seyircisiz oynanacak

    Galatasaray'ın hazırlık maçı seyircisiz oynanacak

    Kamp için yurt dışında bulunan 'ın cuma günü Wil ile yapacağı hazırlık maçı güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
    "'ımız, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında Wil ile karşılaşacak. Zürih'teki Utogrund Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadele, 13 Temmuz Cuma günü TSİ 16:00'da başlayacak.

    Karşılaşma, güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak."

    1. 11.7.2018 10:43
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