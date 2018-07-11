Galatasaray'ın hazırlık maçı seyircisiz oynanacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray'ımız, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında FC Wil ile karşılaşacak. Zürih'teki Utogrund Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadele, 13 Temmuz Cuma günü TSİ 16:00'da başlayacak.



Karşılaşma, güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak."