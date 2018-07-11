Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'a piyangosu!

    Galatasaray'a Alex Telles piyangosu!

    ’ın 6.5 milyon euroya Porto’ya gönderdiği ’in talibinin fazla olması Cim-Bom’un da iştahını kabarttı.

    Portekiz kulübünün Telles'in bonservisi için 40 milyon euro bedel belirlediği dile getirilirken, Brezilyalı futbolcuyla , ve 'in ilgilendiği vurgulandı.

    satılırsa kârın yüzde 10'u Cim-Bom'un olacak. (Milliyet)

    1. 11.7.2018 09:20
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