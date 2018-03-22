Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kaleciler Ramazan Köse, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü eşliğinde çalışırken, milli takıma çağrılan Trezeguet, Syam Ben Youssef, Kenneth Omeruo, Strahil Popov ve Ahmed Ildız antrenmana katılmadı
?Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:07
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