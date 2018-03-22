Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü

    , ’in 27. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, idmanı taktik ağırlıklı çift kale maç ile noktaladı.

    Kaleciler Ramazan Köse, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü eşliğinde çalışırken, milli takıma çağrılan Trezeguet, Syam Ben Youssef, Kenneth Omeruo, Strahil Popov ve Ahmed Ildız antrenmana katılmadı

    ?Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:07
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