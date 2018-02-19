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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Paşa gollere yabancı

    Paşa gollere yabancı
    'nın G.Saray maçından önce son 4 golünde Trezeguet imzası vardı. Lacivertbeyazlılarda dün Aslan'ı yıkan isimler ise Koita ve Diagne oldu. Ligde 34 gol atan lacivert-beyazlılarda bu 34 golün 32'si yabancı futbolculardan geldi. Sadece 2 golü filelere gönderdi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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