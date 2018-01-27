Abdullah Ercan iddiası
Kemal Özdeş'in istifasının ardından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Abdullah Ercan'ın getirileceği öğrenildi. Milli Takım'daki görevinden istifa eden Ercan teknik adamlık kariyerinin çoğunu milli takımlarda geçirdi. 46 yaşındaki hoca, kulüpler bazında sadece Gaziantepspor'u çalıştırdı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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