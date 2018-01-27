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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    iddiası

    <a href="/index/abdullah-ercan?id=d98c7186-853a-440f-93e4-4cc6b8d58c21" class="" rel="tag">Abdullah Ercan</a> iddiası
    'in istifasının ardından 'da teknik direktörlük görevine 'ın getirileceği öğrenildi. Milli Takım'daki görevinden istifa eden Ercan teknik adamlık kariyerinin çoğunu milli takımlarda geçirdi. 46 yaşındaki hoca, kulüpler bazında sadece Gaziantepspor'u çalıştırdı.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:37
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