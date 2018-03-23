Sergen Yalçın’a 1 maç ceza – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ’a 1 maç ceza

    Sergen Yalçın’a 1 maç ceza
    , kulüplere ceza yağdırdı. maçında tribüne gönderilen Konya Teknik Direktörü , bir maçtan men ve 26 bin TL para cezası aldı. Kasımpaşa ve M.Başakşehir'e ise, 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle bilet blokesi ile para cezası verildi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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