Karabükspor'da yerliler suskun – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    'da yerliler suskun

    Karabükspor'da yerliler suskun
    'in dibinde yer alan bu sezon fileleri sadece 16 kez sarsabildi. temsilcininin kaydettiği gollerin altında 'yerli' imzası yok. 'te devre arasında 'a transfer olan Yatabare 6 golle en skorer isim. Yerli futbolcuların ise hiç golü bulunmuyor
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:36
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