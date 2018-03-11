“İyiye doğru gidiyoruz” – Fotomaç – 11 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    “İyiye doğru gidiyoruz”

    “İyiye doğru gidiyoruz”

    Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, "İyiye doğru gidiyoruz" dedi.

    ekiplerinden Kardemir Karabükspor, ligin 25. haftasında 'a 3-2 mağlup oldu. Maçından ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, takımın fiziksel durumunun her hafta daha da iyi olduğunu söyleyerek, "Bunu da bu maçta göstereceğimizi söyledik ve maça oyuncularım iyi başladı. Hatta öne de geçtik. Oyunun kontrolü de bizdeydi. 'dan daha iyi şeyler yaptık. İkinci yarının başında yediğimiz penaltı ve hemen ardından gelen üçüncü golden sonra ister istemez biraz oyundan düştük ama ilk kez oyuncularımız mağlup olduğu zamanda bir tepki gösterdiler. Bunu daha önceki maçlarda yapamıyorduk. İyiye doğru gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi mücadeleler gösterip senenin hazırlığını yapacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    “İyiye doğru gidiyoruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN