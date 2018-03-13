"Sıra artık puan almaya geldi" – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    "Sıra artık puan almaya geldi"

    "Sıra artık puan almaya geldi"

    'un teknik direktörü , " maçı bizim adımıza iyi geçecek diye düşünüyorum." dedi.

    Açıkgöz, 'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının devre arasında iyi hazırlanamadığını ve birçok olumsuz etkenin bir araya gelmesiyle maçların kendileri adına çok zor geçtiğini söyledi.

    Her geçen gün, takımın oynadıkça kendine geldiğini anlatan Açıkgöz, şunları kaydetti:

    "Artık oyuncularımın fiziksel kapasiteleri de diğer takımların seviyesine geldi. Kadro genişliğimiz çok fazla değil. Onların yerine oynayacak arkadaşlar da inşallah onların görevlerini yerine getirirse maçı bizim adımıza iyi geçecek diye düşünüyorum. Çünkü neler yapabileceklerini gördüler, gösterdiler. Sıra artık puan almaya geldi. Osmanlıspor sıralamada bize en yakın olan takım. Kalan 9 haftayı en iyi şekilde değerlendireceksek başlangıcın Osmanlıspor maçında olması gerekiyor."

    Osmanlıspor maçı hazırlıkları
    Kırmızı-mavili ekip, 'in 26. haftasında 16 Mart Cuma günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan ve teknik çalışmayla başlayan antrenman, yarı sahada oynanan maç ile tamamlandı.

    Bu arada anaokulu öğrencileri, antrenmana gelerek futbolcu ve teknik heyete tatlı ikramında bulundu.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:59
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