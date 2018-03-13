"Sıra artık puan almaya geldi"
Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, "Osmanlıspor maçı bizim adımıza iyi geçecek diye düşünüyorum." dedi.
Açıkgöz, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının devre arasında iyi hazırlanamadığını ve birçok olumsuz etkenin bir araya gelmesiyle maçların kendileri adına çok zor geçtiğini söyledi.
Her geçen gün, takımın oynadıkça kendine geldiğini anlatan Açıkgöz, şunları kaydetti:
"Artık oyuncularımın fiziksel kapasiteleri de diğer takımların seviyesine geldi. Kadro genişliğimiz çok fazla değil. Onların yerine oynayacak arkadaşlar da inşallah onların görevlerini yerine getirirse Osmanlıspor maçı bizim adımıza iyi geçecek diye düşünüyorum. Çünkü neler yapabileceklerini gördüler, gösterdiler. Sıra artık puan almaya geldi. Osmanlıspor sıralamada bize en yakın olan takım. Kalan 9 haftayı en iyi şekilde değerlendireceksek başlangıcın Osmanlıspor maçında olması gerekiyor."
Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cuma günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan ve teknik çalışmayla başlayan antrenman, yarı sahada oynanan maç ile tamamlandı.
Bu arada anaokulu öğrencileri, antrenmana gelerek futbolcu ve teknik heyete tatlı ikramında bulundu.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:59
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Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Toplam 21
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Bir de iki tane büyük taraftarı var
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 20
Yorum
gs şampiyon olamaz galatasaray ligde şampiyonluk şansı olmayan tek takım. oynadığı derbilerin tamamını kaybetmiş. bundan sonraki derbileride kazanamaz.
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Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Toplam 21
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ İki büyük taraftarının ne olduğu belli olan takımsınız doğru söylüyorsunuz
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