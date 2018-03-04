Açıkgöz: ''Galatasaray maçı geride kaldı''
Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, Spor Toto Süper Lig'de dün oynadıkları ve 7-0 yenildikleri Galatasaray maçını unutup kalan maçlara odaklanacaklarını söyledi.
Açıkgöz, yaptığı açıklamada, çok kırılgan bir yapıya sahip olduklarını, sürekli bu konuda çalışmalar yapmalarına rağmen gol yedikten sonra toparlanmakta zorluk çektiklerini belirtti.
Hem Galatasaray maçında aldıkları farklı mağlubiyet hem de bu karşılaşmada istedikleri futbolu oynayamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Açıkgöz, şunları kaydetti:
"Maçın başında gol yedik. Bu da her zaman olduğu gibi motivasyonu bozdu. Sahada istediğini yapamayan bir takım haline dönüştük. İyi hazırlandığımız bir maçtı ancak farklı yenildik. Bu maçı unutup kalan maçlara odaklanacağız. Galatasaray maçı geride kaldı. Müsabakalara tek tek bakıyoruz. Şimdi yine zorlu bir deplasman maçı bizi bekliyor. Kayserispor ligin iyi ekiplerinden. Bu maça iyi hazırlanıp bu defa istediklerimizi sahaya yansıtarak sonuca gitmek istiyoruz."
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:34
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2 taraftara 4.5 yıl
Toplam 1
Yorum
Tamam Onlara ceza verildi lakin böyle olayları fenerin ve beşiktaşın ve diger külüplerin taraftarlarıda yaptılar ve yapıyorlar ve böyle ceza almad
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F.Bahçeli taraftarlara Ali Koç sürprizi
Toplam 1
Yorum
Tamam Kim gelirse gelsin gerçek bu ki fenerbahçede tek borç yükseliyor. Zor günler ve seneler
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 11
Yorum
gundayad Bence önce yanındakile Tolgay'a, neden kendini yere attığını ya da, Medel'lin topa kendinin vurduğunu neden söylemediğini sorsaydı.
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