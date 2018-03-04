Açıkgöz: ''Galatasaray maçı geride kaldı'' – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Açıkgöz: '' maçı geride kaldı''

    Açıkgöz: ''Galatasaray maçı geride kaldı''

    'un teknik direktörü , 'de dün oynadıkları ve 7-0 yenildikleri maçını unutup kalan maçlara odaklanacaklarını söyledi.

    Açıkgöz, yaptığı açıklamada, çok kırılgan bir yapıya sahip olduklarını, sürekli bu konuda çalışmalar yapmalarına rağmen gol yedikten sonra toparlanmakta zorluk çektiklerini belirtti.

    Hem maçında aldıkları farklı mağlubiyet hem de bu karşılaşmada istedikleri futbolu oynayamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Açıkgöz, şunları kaydetti:

    "Maçın başında gol yedik. Bu da her zaman olduğu gibi motivasyonu bozdu. Sahada istediğini yapamayan bir takım haline dönüştük. İyi hazırlandığımız bir maçtı ancak farklı yenildik. Bu maçı unutup kalan maçlara odaklanacağız. Galatasaray maçı geride kaldı. Müsabakalara tek tek bakıyoruz. Şimdi yine zorlu bir deplasman maçı bizi bekliyor. ligin iyi ekiplerinden. Bu maça iyi hazırlanıp bu defa istediklerimizi sahaya yansıtarak sonuca gitmek istiyoruz."

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:34
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