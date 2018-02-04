Karabükspor 11 maç sonra kazandı!
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde 11 maçtır kazanamayan Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 79. dakikada Marius Alexe'nin golüyle zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi.
79. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İshak Doğan ceza sahası içine ortasını yaptı. Uzaklaştırılmaya çalışılan top kısa düştü ve ceza sahası içine sağ kanattan doldurulan top kafalardan sekti. Leandrinho son altıpas önünden kafa ile topu indirdi. Bu topa hareketlenen Marius Alexe kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.
Bu golle Kardemir Karabükspor 1-0 göne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından Karabükspor puanını 12 yaptı ancak 18. sırada kaldı. Alanyaspor ise 21 puanla 12. sırada yer aldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum
Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Bliznichenko (Dk. 66 Kage), Murat Akın, Osman Çelik (Dk. 86 Traore), Ergin Keleş (Dk. 79 Leandrinho), Ibanez, Alexe
Aytemiz Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas, Barış Başdaş (Dk. 63 Filipe Augusto), Nsakala, Villafanez (Dk. 81 Douglas), Sackey, Welinton, Emre Akbaba, Efecan Karaca (Dk. 81 Cenk Ahmet Alkılıç), Junior Fernandes
Gol: Dk. 79 Alexe (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Kravchenko, Dk. 16 Alexe, Dk. 51 Bliznichenko, Dk. 71 Hakan Aslantaş, Dk. 74 Ibanez, Dk. 90+4 Kage (Kardemir Karabükspor), Dk. 34 Villafanez, Dk. 71 Filipe Augusto (Aytemiz Alanyaspor)
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:26
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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