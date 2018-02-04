Karabükspor 11 maç sonra kazandı!

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi.

79. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İshak Doğan ceza sahası içine ortasını yaptı. Uzaklaştırılmaya çalışılan top kısa düştü ve ceza sahası içine sağ kanattan doldurulan top kafalardan sekti. Leandrinho son altıpas önünden kafa ile topu indirdi. Bu topa hareketlenen Marius Alexe kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Bu golle Kardemir Karabükspor 1-0 göne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Karabükspor puanını 12 yaptı ancak 18. sırada kaldı. Alanyaspor ise 21 puanla 12. sırada yer aldı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum

Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Bliznichenko (Dk. 66 Kage), Murat Akın, Osman Çelik (Dk. 86 Traore), Ergin Keleş (Dk. 79 Leandrinho), Ibanez, Alexe

Aytemiz Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas, Barış Başdaş (Dk. 63 Filipe Augusto), Nsakala, Villafanez (Dk. 81 Douglas), Sackey, Welinton, Emre Akbaba, Efecan Karaca (Dk. 81 Cenk Ahmet Alkılıç), Junior Fernandes

Gol: Dk. 79 Alexe (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Kravchenko, Dk. 16 Alexe, Dk. 51 Bliznichenko, Dk. 71 Hakan Aslantaş, Dk. 74 Ibanez, Dk. 90+4 Kage (Kardemir Karabükspor), Dk. 34 Villafanez, Dk. 71 Filipe Augusto (Aytemiz Alanyaspor)