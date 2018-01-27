CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    11. ’dan

    11. transfer Ukrayna’dan
    TRANSFERİN en hareketli kulübü olan , stoper eksiğini 'dan giderdi. ekibi, Ukrayna 1. Lig ekiplerinden O.Donetsk takımında forma giyen 27 yaşındaki Anton Kravchenko ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kravchenko, bu sezon Donetsk'te oynadığı 16 lig maçında 3 gol ve 1 asist yaptı. Tecrübeli stoper, kırmızı-mavililerin devre arasındaki 11. transferi olurken, 14 futbolcu da takımdan ayrıldı.
    Ali FAİK ATAY
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    11. transfer Ukrayna’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN