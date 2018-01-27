TRANSFERİN en hareketli kulübü olan Karabük, stoper eksiğini Ukrayna'dan giderdi. Karadeniz ekibi, Ukrayna 1. Lig ekiplerinden O.Donetsk takımında forma giyen 27 yaşındaki Anton Kravchenko ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kravchenko, bu sezon Donetsk'te oynadığı 16 lig maçında 3 gol ve 1 asist yaptı. Tecrübeli stoper, kırmızı-mavililerin devre arasındaki 11. transferi olurken, 14 futbolcu da takımdan ayrıldı.
Ali FAİK ATAY
Ali FAİK ATAY
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
11. transfer Ukrayna’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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