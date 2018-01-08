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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Yiğido’nun gözü kupalarında

    Yiğido’nun gözü Avrupa kupalarında
    Sezon başında transfer olduğu 'a kısa sürede uyum sağlayan Vitali Dyakov'un gözü 'da... Hazırlık sürecinin iyi geçtiğini belirten Rus stoper, "Çok iyi bir ortamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Umarım Sivasspor'u Avrupa kupalarına götürecek başarıyı gösteririz" dedi.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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