‘Maçı alabilirdik’

Ligin son sırasında yer alan Karabükspor'un en çalışkan ismi Poko karşılaşma sonu üzgündü. Başarılı futbolcu "Öncelikle çok iyi mücadele ettik. Her ne kadar ligin son sırasında olsak da iyi bir takımımız var. İyi futbol oynuyoruz. Golü de bulduk. Maçı kazanabilirdik ancak rakip zaafımızdan faydalandı ve beraberliği yakaladı. Maalesef sahadan 1 puanla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.