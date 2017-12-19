 Karabük’ten 8’de 0 – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Karabük’ten 8’de 0

    Karabük’ten 8’de 0
    Ligin son sırasına demir atan Kardemir Karabükspor, puana hasret kaldı. Son olarak dün akşam Fenerbahçe'ye mağlup olan kırmızı-mavililer, üst üst 8. yenilgisini aldı. Son 7 deplasman sınavından da puansız ayrılan Kardemir Karabükspor, bu sezon geride kalan 16 haftada yalnızca 8 puan topladı.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:18
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