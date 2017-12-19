Karabük’ten 8’de 0

Ligin son sırasına demir atan Kardemir Karabükspor, puana hasret kaldı. Son olarak dün akşam Fenerbahçe'ye mağlup olan kırmızı-mavililer, üst üst 8. yenilgisini aldı. Son 7 deplasman sınavından da puansız ayrılan Kardemir Karabükspor, bu sezon geride kalan 16 haftada yalnızca 8 puan topladı.