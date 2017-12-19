Karabük’ten 8’de 0
Ligin son sırasına demir atan Kardemir Karabükspor, puana hasret kaldı. Son olarak dün akşam Fenerbahçe'ye mağlup olan kırmızı-mavililer, üst üst 8. yenilgisini aldı. Son 7 deplasman sınavından da puansız ayrılan Kardemir Karabükspor, bu sezon geride kalan 16 haftada yalnızca 8 puan topladı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Karabük’ten 8’de 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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