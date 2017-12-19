 Elimizden geleni yaptık – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Elimizden geleni yaptık

    Elimizden geleni yaptık
    Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Öğrencilerini mücadelelerinden dolayı kutlayan Açıkgöz, "Sahada şans bulan herkes takım için elinden geleni yaptı. Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı 90 dakika boyunca iyi mücadele ettik ama sonuca ulaşamadık" dedi.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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