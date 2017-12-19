Elimizden geleni yaptık

Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Öğrencilerini mücadelelerinden dolayı kutlayan Açıkgöz, "Sahada şans bulan herkes takım için elinden geleni yaptı. Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı 90 dakika boyunca iyi mücadele ettik ama sonuca ulaşamadık" dedi.