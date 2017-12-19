Elimizden geleni yaptık
Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Öğrencilerini mücadelelerinden dolayı kutlayan Açıkgöz, "Sahada şans bulan herkes takım için elinden geleni yaptı. Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı 90 dakika boyunca iyi mücadele ettik ama sonuca ulaşamadık" dedi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 23:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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