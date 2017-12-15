 Süper Lig'de ayrılık! Gönderildi – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Süper Lig'de ayrılık! Gönderildi

    Süper Lig'de ayrılık! Gönderildi

    Kardemir Karabükspor, Süper Lig'deki kötü gidişat sonrası Teknik Direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdı. Takımın başında altyapı antrenörü Levent Açıkgöz olacak.

    Sezona Teknik Direktörü Erkan Sözeri ile başlayan ve ardından Hırvat asıllı Avustralyalı çalıştırıcı Tony Popovic ile yoluna devam eden Kardemir Karabükspor, ligde son 7 maçta aldığı kötü sonuçlar sonrası teknik direktörle yollarını ayırdı.

    Kulüp binasında yapılan toplantının ardından açıklama yapan Kardemir Karabükspor Basın sözcüsü Ahmet Gölbek, Popovic ile yollarını ayırdıklarını yerine ise altyapı antrenörü Levent Açıkgöz'ü getirdiklerini söyledi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:16
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig'de ayrılık! Gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN