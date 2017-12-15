Süper Lig'de ayrılık! Gönderildi
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'deki kötü gidişat sonrası Teknik Direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdı. Takımın başında altyapı antrenörü Levent Açıkgöz olacak.
Kulüp binasında yapılan toplantının ardından açıklama yapan Kardemir Karabükspor Basın sözcüsü Ahmet Gölbek, Popovic ile yollarını ayırdıklarını yerine ise altyapı antrenörü Levent Açıkgöz'ü getirdiklerini söyledi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:16
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140 bin TL+bloke cezası
Toplam 1
Yorum
fenerli bedavaya verin su adamı bıktık biz bu adamdan
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Gomis müjdesi
Toplam 7
Yorum
öğretici sen çakma tosun paşayla karıştırdın galiba ! çakma tosun paşa her maç en az 5 tane sarı kartlık hareketi var ! faulü rakibe veriyor hakemler
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Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 6
Yorum
berlin Avrupa şampiyonu Fener. Çalışın sizinde olsun. En büyük kupa.
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