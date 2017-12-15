Süper Lig'de ayrılık! Gönderildi

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'deki kötü gidişat sonrası Teknik Direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdı. Takımın başında altyapı antrenörü Levent Açıkgöz olacak.

Sezona Teknik Direktörü Erkan Sözeri ile başlayan ve ardından Hırvat asıllı Avustralyalı çalıştırıcı Tony Popovic ile yoluna devam eden Kardemir Karabükspor, ligde son 7 maçta aldığı kötü sonuçlar sonrası teknik direktörle yollarını ayırdı.



Kulüp binasında yapılan toplantının ardından açıklama yapan Kardemir Karabükspor Basın sözcüsü Ahmet Gölbek, Popovic ile yollarını ayırdıklarını yerine ise altyapı antrenörü Levent Açıkgöz'ü getirdiklerini söyledi.