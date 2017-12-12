 Karabük’te kriz çözüldü – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Karabük’te kriz çözüldü

    Karabük’te kriz çözüldü
    Lig sonuncusu Karabük'te, 3 kez ertelenen genel kurulun dördüncüsünde iş adamı ve eski yöneticilerinden Ziya Ünsal başkanlığa seçildi. 5 bin 400 üyeden 94'ünün katıldığı seçimde 90 oy alan Ünsal, yeni başkan oldu. Ünsal, kulübü ayağa kaldıracak hamleleri yapma sözünü verirken, borç ise 190 milyon TL olarak açıklandı.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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