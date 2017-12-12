Karabük’te kriz çözüldü

Lig sonuncusu Karabük'te, 3 kez ertelenen genel kurulun dördüncüsünde iş adamı ve eski yöneticilerinden Ziya Ünsal başkanlığa seçildi. 5 bin 400 üyeden 94'ünün katıldığı seçimde 90 oy alan Ünsal, yeni başkan oldu. Ünsal, kulübü ayağa kaldıracak hamleleri yapma sözünü verirken, borç ise 190 milyon TL olarak açıklandı.