Karabükspor'da kongre 3. kez ertelendi
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için 3. kez ertelendi.
Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'ndeki kongreye, kulüp personeli dışında katılım olmadı. Gereken sayıya ulaşılamayan kongre, çoğunluğa bakılmaksızın 11 Aralık Pazartesi günü aynı yerde yapılacak. Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu, 29 Ekim Pazar günü olağanüstü kongre kararı almıştı. Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Kasım Pazartesi günü ise istifa etmişlerdi. 13 Kasım'daki olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için 20 Kasım'a, yine katılım olmadığı için bu defada 4 Aralık'a ertelenmişti.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:43
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Florya karıştı
Toplam 19
Yorum
feghouli iyi belhanda'yı da dünya kupası nda okuturuz.
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 15
Yorum
MERT Dursun, Terimi getirmediğin her dakika beddualar yağıyor sana bilesin. Getir kardeşim, Şampiyon olamasak da en azından itibarımız olur.
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 14
Yorum
cetin İyice gerilere düşelim Fatih Terim'e öyle verelim diyorsunuz yani... Verecekseniz şimdi verin bari be...
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