Karabükspor'da kongre 3. kez ertelendi

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'ndeki kongreye, kulüp personeli dışında katılım olmadı. Gereken sayıya ulaşılamayan kongre, çoğunluğa bakılmaksızın 11 Aralık Pazartesi günü aynı yerde yapılacak. Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu, 29 Ekim Pazar günü olağanüstü kongre kararı almıştı. Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Kasım Pazartesi günü ise istifa etmişlerdi. 13 Kasım'daki olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için 20 Kasım'a, yine katılım olmadığı için bu defada 4 Aralık'a ertelenmişti.