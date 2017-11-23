 Karabük’te Dany ilk yarıyı kapattı – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Karabük’te Dany ilk yarıyı kapattı

    Karabük’te Dany ilk yarıyı kapattı
    Karabüks por'un takım kaptanı Dany Nounkeu'nun, sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Açıklamada, "Hemen tedavisine başlanan milli oyuncunun sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Dany, en az 4-5 hafta oynayamayacak" denildi. Öte yandan dünkü idmana sakatlığı bulunan Tanase de katılmadı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:10
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