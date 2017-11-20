Karabükspor ‘sahipsiz’ kaldı

Kardemir Karabükspor’da bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurulunda salon boş kaldı. Başkanlık için aday da çıkmayınca kongre 4 Aralık Pazartesi gününe ertelendi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 48 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 10. sezonunu geçiren Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanlığı için olağanüstü genel kurulda aday çıkmayınca kulüp sahipsiz kaldı. Karabükspor'da 13 Kasım'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığından 20 Kasım'a ertelenmişti. Kongre öncesi dün akşam yapılan toplantıda iş adamı Murat Malkoç'un aday olarak belirlendiği Kardemir Karabükspor'da gecenin ilerleyen saatlerinde çıkan aday da geri çekildi. Vali Naif Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılması planlanan kongrede başka aday çıkmayınca salon boş kaldı.



Polis ve kulüp çalışanlarının bulunduğu kongre salonu önünde gazetecilere açıklama yapan Kardemir Karabükspor İdari İşler Koordinatörü Nurhan Barışkan, kongrenin 4 Aralık tarihine ertelendiğini söyleyerek, "Bugün Kardemir Karabükspor'un kongresini yapmak üzere geldik. Ancak saat 10.00 itibariyle yeterli çoğunluk olmadığından kongremiz ileri bir tarihe ertelenmek üzere tarafımızca tutanak tutuldu. Kongreyi yapamıyoruz. Mevcut yönetim kurulumuz 15 gün sonra kongrenin yapılacağına dair bir karar aldı. 4 Aralık Pazartesi günü kongremizi sağlıklı bir şekilde yapacağız. Karabük'te aklı selimin galip geleceğini düşünüyorum. Büyüklerimizin de devreye girmesi ile bir zemin oluşacak ve Karabükspor iyi yerlere taşınacaktır. Hepimizin endişesi Karabükspor'un buradan zarar görmemesi. İnşallah doğruda birleşeceğiz" ifadelerini kullandı.



Sezona başladığı Teknik Direktör Erkan Sözeri ile 6. hafta sonunda yollarını ayıran ve takımın başına Avustralyalı çalıştırıcı Tony Popovic'i getiren Kardemir Karabükspor, geride kalan 11 haftada aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi. Kırmızı-mavili ekip, 12. haftanın kapanış maçında bu akşam saat 20.00'de sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.