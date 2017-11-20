Karabükspor ‘sahipsiz’ kaldı
Kardemir Karabükspor’da bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurulunda salon boş kaldı. Başkanlık için aday da çıkmayınca kongre 4 Aralık Pazartesi gününe ertelendi.
Polis ve kulüp çalışanlarının bulunduğu kongre salonu önünde gazetecilere açıklama yapan Kardemir Karabükspor İdari İşler Koordinatörü Nurhan Barışkan, kongrenin 4 Aralık tarihine ertelendiğini söyleyerek, "Bugün Kardemir Karabükspor'un kongresini yapmak üzere geldik. Ancak saat 10.00 itibariyle yeterli çoğunluk olmadığından kongremiz ileri bir tarihe ertelenmek üzere tarafımızca tutanak tutuldu. Kongreyi yapamıyoruz. Mevcut yönetim kurulumuz 15 gün sonra kongrenin yapılacağına dair bir karar aldı. 4 Aralık Pazartesi günü kongremizi sağlıklı bir şekilde yapacağız. Karabük'te aklı selimin galip geleceğini düşünüyorum. Büyüklerimizin de devreye girmesi ile bir zemin oluşacak ve Karabükspor iyi yerlere taşınacaktır. Hepimizin endişesi Karabükspor'un buradan zarar görmemesi. İnşallah doğruda birleşeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sezona başladığı Teknik Direktör Erkan Sözeri ile 6. hafta sonunda yollarını ayıran ve takımın başına Avustralyalı çalıştırıcı Tony Popovic'i getiren Kardemir Karabükspor, geride kalan 11 haftada aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi. Kırmızı-mavili ekip, 12. haftanın kapanış maçında bu akşam saat 20.00'de sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:30
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Denayer için karar verildi
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Yorum
gs hava topuna çıkamayan savunma yapamayan savumacı mı olur
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İsmail çıldırttı
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Yorum
veli saygın Aykut Hocam, alt yapıdan oyuncu al solbeke. Ya da topal, josef, dirar'dan birini çek. İk ve Ha'dan hayır yok.Başın ağrımasın.
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Soldado'nun golüne Babel'in tepkisi
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Yorum
bjk bunlar güzel şeyler, futbol taraftarlıktan önce bir seyir oyunu. güzel futbol güzel gol varsa izlenir tepki verilir.
Karabükspor ‘sahipsiz’ kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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