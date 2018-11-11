Çukurova durdurulamıyor – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    durdurulamıyor

    <a href="/index/cukurova?id=af013ade-192a-49dc-8dd7-982c1083bd96" class="" rel="tag">Çukurova</a> durdurulamıyor
    Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bodrum'u 105-54 mağlup eden 5'te 5 yaptı. Diğer sonuçlar: Fenerbahçe-İstanbul Üni: 81-54, Kayseri- Adana: 95-87, İzmit- Hatay: 67-76. Günün programı: 13.00: Beşiktaş- Mersin BŞB, 14.00: Ormanspor-Galatasaray, 16.00: Canik Bld.-Botaş.
    1. 11.11.2018
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