Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe final serisinin dördüncü maçında
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışı verdiği final serisinin dördüncü maçı bugün saat 18.00’de, Metro Enerji Arena’da oynanacak. Seride, Fenerbahçe 2-1 önde bulunuyor.
Yakın Doğu Üniversitesi olarak Kuzey Kıbrıs'ın en önemli markası olduklarını dile getiren Kalaycıoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Seride 2-1 geriye düşmek başarısızlık değil. Ligi birinci bitirdik, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandık. Euroleauge'de grubumuzu lider bitirdik ve final-four oynadık. Gelecek yıl yine Euroleauge'de oynama şansı elde ettik. Yine Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynayacağız. Final serisinde de Fenerbahçe'yi geçerek bu başarılarımızı kupa ile taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 21.5.2018 10:06
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe final serisinin dördüncü maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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