Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe final serisinin dördüncü maçında – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    ve final serisinin dördüncü maçında

    Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe final serisinin dördüncü maçında

    Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde, ile ’nin şampiyonluk yarışı verdiği final serisinin dördüncü maçı bugün saat 18.00’de, Metro Enerji Arena’da oynanacak. Seride, Fenerbahçe 2-1 önde bulunuyor.

    ile çıkacakları serinin dördüncü maçını değerlendiren Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, maç boyunca en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi. Kalaycıoğlu, "Final serisinde ligin güçlü takımlarından Fenerbahçe'yi yenerek gücümüzü göstermek istiyoruz. Pazartesi günkü maçta sahada son ana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

    Yakın Doğu Üniversitesi olarak Kuzey Kıbrıs'ın en önemli markası olduklarını dile getiren Kalaycıoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Seride 2-1 geriye düşmek başarısızlık değil. Ligi birinci bitirdik, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandık. Euroleauge'de grubumuzu lider bitirdik ve final-four oynadık. Gelecek yıl yine Euroleauge'de oynama şansı elde ettik. Yine Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynayacağız. Final serisinde de Fenerbahçe'yi geçerek bu başarılarımızı kupa ile taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 21.5.2018 10:06
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