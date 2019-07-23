Judo Milli Takımı Papendal’da form tutuyor
Zagreb Grand Prix ve Dünya Şampiyonaları öncesi temmuz ayını yoğun antrenman programıyla sürdüren büyük kadın ve erkek judocular, Papendal’da devam eden EJU ortak çalışma kampında kondisyon ve form tutuyor.
Hollanda'nın Papendal kentindeki OTC kampında büyük kadın ve erkek judocular kondisyon ve form tutuyor.
İlk olarak Tiflis'te Gürcistanlı judocularla ikili çalışma gerçekleştiren milli judocular, Hollanda'da katıldığı OTC kampının ardından Hırvatistan'a geçecek ve Zagreb GP'te tatamide kürsü mücadelesi verecek.
Kampta; Gülkader Şentürk, İrem Korkmaz, Sebile Akbulut, Kayra Sayit, Mihraç Akkuş, Sinan Sandal, Bilal Çiloğlu, Mikail Özerler, Vedat Albayrak, Muhammet Mustafa Koç ve Mert Şişmanlar yer alıyor.
- 23.07.2019
- Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer suya düştü... Son dakika haberleri
- Monchi: Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük
- Fenerbahçe'de iki kriz birden! Kabus gibi çöktüler... Son dakika haberleri
- Nerden nereye... Yiğit Gökoğlan Zonguldak Kömürspor'da! Son dakika transfer haberleri
- Eljif Elmas Napoli formasını giydi
-
Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
-
Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
-
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Judo Milli Takımı Papendal’da form tutuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.