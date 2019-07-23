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23 Temmuz 2019, Salı
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Judo Milli Takımı Papendal’da form tutuyor

Judo Milli Takımı Papendal’da form tutuyor

Zagreb ve Dünya Şampiyonaları öncesi temmuz ayını yoğun antrenman programıyla sürdüren büyük kadın ve erkek judocular, Papendal’da devam eden EJU ortak çalışma kampında kondisyon ve form tutuyor.

'nın Papendal kentindeki kampında büyük kadın ve erkek judocular kondisyon ve form tutuyor.

İlk olarak Tiflis'te Gürcistanlı judocularla ikili çalışma gerçekleştiren milli judocular, Hollanda'da katıldığı OTC kampının ardından Hırvatistan'a geçecek ve Zagreb GP'te tatamide kürsü mücadelesi verecek.
Kampta; Gülkader Şentürk, İrem Korkmaz, Sebile Akbulut, Kayra Sayit, Mihraç Akkuş, , Bilal Çiloğlu, Mikail Özerler, Vedat Albayrak, Muhammet ve Mert Şişmanlar yer alıyor.

  1. 23.07.2019
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