Milli judocu Sebile Akbulut'tan bronz madalya - Son dakika Judo haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Milli judocu Sebile Akbulut'tan bronz madalya

Milli judocu Sebile Akbulut'tan bronz madalya

İtalya'nın Napoli kentinde devam eden 30'uncu 'nda judo branşı +70 kiloda Sebile Akbulut, üçüncülük maçında Alman Renee Luncht'ı ipponla yenerek bronz madalya kazandı.

30'uncu 'nda judo dalında kadınlar +70 kiloda Sebile Akbulut, bronz madalyanın sahibi oldu. Oyunların ilk gününde tatamiye çıkan erkekler 90 kilodaki judoka Mert Şişmanlar, beşinci oldu.

Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda yarın kadınlar 57 kiloda Şeyma Özerler, erkeklerde 81 kiloda Mustafa Koç tatamiye çıkacak.

  1. 04.07.2019
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