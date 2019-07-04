Milli judocu Sebile Akbulut'tan bronz madalya
İtalya'nın Napoli kentinde devam eden 30'uncu Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda judo branşı +70 kiloda Sebile Akbulut, üçüncülük maçında Alman Renee Luncht'ı ipponla yenerek bronz madalya kazandı.
30'uncu Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda judo dalında kadınlar +70 kiloda Sebile Akbulut, bronz madalyanın sahibi oldu. Oyunların ilk gününde tatamiye çıkan erkekler 90 kilodaki judoka Mert Şişmanlar, beşinci oldu.
Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda yarın kadınlar 57 kiloda Şeyma Özerler, erkeklerde 81 kiloda Mustafa Koç tatamiye çıkacak.
- 04.07.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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