Fas'ta süren Agadir Judo Grand Prix müsabakalarında tatamiye çıkan erkekler 60 kiloda Bekir Özlü, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Agadir kentindeki organizasyonda mücadele eden Türk sporcunun, finalde Kazak rakibi Kyrgzbayev'e yenilerek gümüş madalyada kaldığı bildirildi.
Tatamiye çıkan diğer Türk sporculardan kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Tuğba Zehir ile erkekler 66 kiloda Sinan Sandal'ın ise başarılı olamadığı belirtildi.
Organizasyonda bugün erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve 81 kiloda Vedat Albayrak madalya mücadelesine çıkacak.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:07
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
ZZ61 yada başkanın söylediği doğruysa 230 bin euro borç nasıl 1.3 milyon oluyor açıklama yapılmadan bu para ödenmemeli
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 22
Yorum
siyah beyazyürek lütfen beyninizle düşünüp ağzınızla konuşun
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
zz61 başkan ersunun sözleşmesinde fesih tazminatı maddesi yok demişti demek ki yalan söylemiş o zaman bu parayı başkan cebinden ödesin YADA
Bekir Özlü'den gümüş madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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