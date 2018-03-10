Bekir Özlü'den gümüş madalya – Fotomaç – 10 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'den

    Bekir Özlü'den gümüş madalya

    Fas'ta süren Agadir müsabakalarında tatamiye çıkan erkekler 60 kiloda , kazandı.

    Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Agadir kentindeki organizasyonda mücadele eden Türk sporcunun, finalde Kazak rakibi Kyrgzbayev'e yenilerek gümüş madalyada kaldığı bildirildi.

    Tatamiye çıkan diğer Türk sporculardan kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Tuğba Zehir ile erkekler 66 kiloda Sinan Sandal'ın ise başarılı olamadığı belirtildi.

    Organizasyonda bugün erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve 81 kiloda Vedat Albayrak madalya mücadelesine çıkacak.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bekir Özlü'den gümüş madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN