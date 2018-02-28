Avrupa Ümitler Judo Kupası geri sayımı başladı

Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, gerek Ümitler gerekse Gençler kategorilerinde çalışmaların, 2020 ve 2024 Olimpiyatları baz alınarak yapıldığına dikkat çekerek, "Bu olimpiyat yolunda Ümitlerimiz kendilerinden beklediğimiz başarılara imza atarak göğsümüzü kabartacak ve ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaktır. Ümit Millilerimiz bu yıl Avrupa Şampiyonası ve ardından da Arjantin'de yapılacak Gençlik Oyunları'nda performanslarını en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Federasyon olarak tüm çalışma ve projemiz, sporcularımızın belirlenen hedefe ulaşması yolunda her türlü kamp ve imkanı sağlamak ve onları bu süreçte olimpiyatlara hazırlamak olacak" dedi.Müsabaka programı şöyle:3 Mart Cumartesi: Kadınlar: 40, 44, 48 ve 52 Kg; Erkekler: 50, 55, 60 ve 66 Kg.4 Mart Pazar: Kadınlar: 57, 63, 70 ve +70 Kg; Erkekler: 73, 81, 90 ve +90 Kg.