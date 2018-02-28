Avrupa Ümitler Judo Kupası geri sayımı başladı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    geri sayımı başladı

    Avrupa Ümitler Judo Kupası geri sayımı başladı

    'nun uluslararası faaliyet takviminde yer alan Nazım Canca için geri sayım başladı. ’nın Manavgat ilçesinde 3-4 Mart tarihlerinde gerçekleşecek müsabakalarda 23 ülkeden toplam 381 judoka kürsü mücadelesi yapacak. Ay-yıldızlı Ümit Milli takımımızı, tatamide 76 erkek ve 68 kadın judogilerle temsil edecek.

    Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, gerek Ümitler gerekse Gençler kategorilerinde çalışmaların, 2020 ve 2024 Olimpiyatları baz alınarak yapıldığına dikkat çekerek, "Bu olimpiyat yolunda Ümitlerimiz kendilerinden beklediğimiz başarılara imza atarak göğsümüzü kabartacak ve ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaktır. Ümit Millilerimiz bu yıl Avrupa Şampiyonası ve ardından da Arjantin'de yapılacak Gençlik Oyunları'nda performanslarını en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Federasyon olarak tüm çalışma ve projemiz, sporcularımızın belirlenen hedefe ulaşması yolunda her türlü kamp ve imkanı sağlamak ve onları bu süreçte olimpiyatlara hazırlamak olacak" dedi.
    Müsabaka programı şöyle:

    3 Mart Cumartesi: Kadınlar: 40, 44, 48 ve 52 Kg; Erkekler: 50, 55, 60 ve 66 Kg.
    4 Mart Pazar: Kadınlar: 57, 63, 70 ve +70 Kg; Erkekler: 73, 81, 90 ve +90 Kg.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:02
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