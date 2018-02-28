Avrupa Ümitler Judo Kupası geri sayımı başladı
Judo Federasyonu'nun uluslararası faaliyet takviminde yer alan Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası için geri sayım başladı. Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3-4 Mart tarihlerinde gerçekleşecek müsabakalarda 23 ülkeden toplam 381 judoka kürsü mücadelesi yapacak. Ay-yıldızlı Ümit Milli takımımızı, tatamide 76 erkek ve 68 kadın judogilerle temsil edecek.
Müsabaka programı şöyle:
3 Mart Cumartesi: Kadınlar: 40, 44, 48 ve 52 Kg; Erkekler: 50, 55, 60 ve 66 Kg.
4 Mart Pazar: Kadınlar: 57, 63, 70 ve +70 Kg; Erkekler: 73, 81, 90 ve +90 Kg.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:02
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
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Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
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