Milli judoculardan 55 yılda 194 madalya
Milli judocular, 1962-2017 yılları arasında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 194 madalya almayı başardı.
Türkiye Judo Federasyonunun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milliler, 1962-2017 yıllarını kapsayan 55 yıllık süreçte tüm kategorilerde 36 altın, 40 gümüş ve 118 bronz madalya kazandı.
Milliler, yaz olimpiyat oyunlarında 1 altın ve 1 bronz olmak üzere iki madalya kazanırken, büyükler dünya şampiyonalarında ise 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.
Türk judocular, Avrupa şampiyonalarında toplamda 37, Akdeniz oyunlarında ise 42 kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.
Milli forma altında Türk sporcuların kazandığı madalyaların dağılımı ise şöyle:
YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI
Altın:
1- Hüseyin Özkan - 66 kilo (2000 / Avustralya)
Bronz:
1- Hülya Şenyurt - 48 kilo (1992 / İspanya)
BÜYÜKLER DÜNYA ŞAMPİYONASI
Gümüş:
1- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1999 / İngiltere)
2- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1999 / İngiltere)
3- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (2001 / Almanya)
Bronz:
1- Bektaş Demirel - 65 kilo (1995 / Japonya)
2- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1995 / Japonya)
3- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (1999 / İngiltere)
4- Neşe Şensoy - 48 kilo (2003 / Japonya)
BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI
Altın:
1- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1997 / Belçika)
2- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (1997 / Belçika)
3- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (1998 / İspanya)
4- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1999 / Slovakya)
5- İrakli Uznadze - 81 kilo (2002 / Slovenya)
6- Bektaş Demirel - 66 kilo (2004 / Romanya)
7- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (2004 / Romanya)
8- Kayra Sayit - artı 78 kilo (2016 / Rusya)
Gümüş:
1- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1996 / Hollanda)
2- Selim Tataroğlu - Açık kilo (2000 / Polonya)
3- Neşe Şensoy - 48 kilo (2006 / Finlandiya)
4- Ebru Şahin - 48 kilo (2015 / Azerbaycan)
Bronz:
1- Hülya Şenyurt - 48 kilo (1993 / Yunanistan)
2- Salim Abanoz - 65 kilo (1994 / Polonya)
3- Selim Tataroğlu - artı 95 kilo (1994 / Polonya)
4- Bektaş Demirel - 65 kilo (1995 / İngiltere)
5- İrakli Uznadze - 78 kilo (1995 / İngiltere)
6- Selim Tataroğlu - artı 95 kilo (1996 / Hollanda)
7- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1997 / Belçika)
8- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1998 / İspanya)
9- İrakli Uznadze - 81 kilo (1998 / İspanya)
10- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1998 / İspanya)
11- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1999 / Slovakya)
12- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (1999 / Slovakya)
13- İrakli Uznadze - 81 kilo (2001 / Fransa)
14- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (2001 / Fransa)
15- Hüseyin Özkan - 66 kilo (2003 / Hollanda)
16- Özgür Yılmaz - 90 kilo (2003 / Hollanda)
17- Neşe Şensoy - 48 kilo (2005 / Hollanda)
18- Gülşah Kocatürk - artı 78 kilo (2009 / Gürcistan)
19- Hasan Vanlıoğlu - 73 kilo (2011 / Türkiye)
20- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2012 / Rusya)
21- Ebru Şahin - 48 kilo (2013 / Macaristan)
22- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2013 / Macaristan)
23- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2015 / Azerbaycan)
24- Dilara Lokmanhekim - 48 kilo (2016 / Rusya)
25- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2016 / Rusya)
AKDENİZ OYUNLARI
Altın:
1- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1997 / İtalya)
2- Neşe Şensoy - 48 kilo (2001 / Tunus)
3- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2009 / İtalya)
4- Ebru Şahin - 48 kilo (2013 / Türkiye)
5- Hasan Vanlıoğlu - 73 kilo (2013 / Türkiye)
Gümüş:
1- Süheyl Yeşilnur - 70 kilo (1971 / Türkiye)
2- Kamil Korucu - 93 kilo (1971 / Türkiye)
3- Ali Demir - 79 kilo (1975 / Cezayir)
4- Haldun Efemgil - 60 kilo (1987 / Suriye)
5- Selim Tataroğlu - artı 95 kilo (1997 / İtalya)
6- Deniz Şilli - 73 kilo (2001 / Tunus)
7- Sezer Huysuz - 73 kilo (2005 / İspanya)
8- Aynur Samat - 52 kilo (2005 / İspanya)
9- Ahmet Şahin Kaba - 60 kilo (2013 / Türkiye)
Bronz:
1- Ali Demir - 63 kilo (1971 / Türkiye)
2- Namık Ekin - 80 kilo (1971 / Türkiye)
3- Mehmet Ali Berber - artı 93 kilo (1971 / Türkiye)
4- Adnan Özmen - 63 kilo (1975 / Cezayir)
5- Süheyl Yeşilnur - 80 kilo (1975 / Cezayir)
6- Ahmet Özdemir - 71 kilo (1979 / Yugoslavya)
7- Süheyl Yeşilnur - 78 kilo (1979 / Yugoslavya)
8- Kamil Korucu - artı 95 kilo (1979 / Yugoslavya)
9- Veli Yılmaz - artı 95 kilo (1983 / Fas)
10- Alpaslan Ayan - 71 kilo (1987 / Suriye)
11- Haldun Efemgil - 60 kilo (1991 / Yunanistan)
12- Hakan Kapan - 65 kilo (1991 / Yunanistan)
13- Alpaslan Ayan - 71 kilo (1991 / Yunanistan)
14- Salih Tufan Durmuş - artı 95 kilo (1993 / Fransa)
15- Gülnigar Kumbasar - 48 kilo (1997 / İtalya)
16- Neşe Yazıcı - 61 kilo (1997 / İtalya)
17- Gamze Sakızlıgil - 66 kilo (1997 / İtalya)
18- Zarife Yıldırım - artı 72 kilo (1997 / İtalya)
19- Neşe Şensoy - 48 kilo (2005 / İspanya)
20- Seda Kardağ - 78 kilo (2005 / İspanya)
21- Burhan Koçan - 90 kilo (2005 / İspanya)
22- Derya Cıbır - 48 kilo (2009 / İtalya)
23- Gülşah Kocatürk - artı 78 kilo (2009 / İtalya)
24- Sezer Huysuz - 73 kilo (2009 / İtalya)
25- Ayşe Saadet Arca - 52 kilo (2013 / Türkiye)
26- Bahar Büker - 63 kilo (2013 / Türkiye)
27- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2013 / Türkiye)
28- Feyyaz Yazıcı - artı 100 kilo (2013 / Türkiye)
GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI
Altın:
1- İlknur Kobaş - 61 kilo (1994 / Mısır)
Gümüş:
1- Derya Cıbır - 48 kilo (2008 / Tayland)
2- Dilara Lokmanhekim - 48 kilo (2014 / ABD)
3- Bilal Çiloğlu - 73 kilo (2017 / Hırvatistan)
Bronz:
1- Gülişah İntaş - 56 kilo (1990 / Fransa)
2- Bektaş Demirel - 65 kilo (1994 / Mısır)
3- Bektaş Demirel - 65 kilo (1996 / Portekiz)
4- Gülşah Kocatürk Özen - artı 78 kilo (2004 / Macaristan)
5- Ebru Şahin - 44 kilo (2009 / Fransa)
6- Derya Cıbır - 48 kilo (2009 / Fransa)
7- Tuğba Zehir - 52 kilo (2009 / Fransa)
8- Ebru Şahin - 44 kilo (2010 / Fas)
9- Tuğba Zehir - 52 kilo (2010 / Fas)
10- Feyyaz Yazıcı - artı 100 kilo (2010 / Fas)
11- Ahmet Şahin Kaba - 60 kilo (2013 / Slovenya)
12- Melissa Çakmaklı - 44 kilo (2014 / ABD)
GENÇLER AVRUPA ŞAMPİYONASI
Altın:
1- İlknur Kobaş - 61 kilo (1994 / Portekiz)
2- Bektaş Demirel - 65 kilo (1994 / Portekiz)
3- İlknur Kobaş - 61 kilo (1995 / İspanya)
4- Gülşah Kocatürk Özen - artı 78 kilo (2005 / Hırvatistan)
5- Ebru Şahin - 48 kilo (2011 / Belçika)
6- Tuğba Zehir - 57 kilo (2011 / Belçika)
7- Dilara Lokmanhehim - 48 kilo (2012 / Hırvatistan)
8- İrem Korkmaz - 52 kilo (2017 / Slovenya)
Gümüş:
1- Hülya Şenyurt - 48 kilo (1991 / Finlandiya)
2- İlknur Kobaş - 61 kilo (1993 / Hollanda)
3- Dilek Aslan - 52 kilo (1996 / Monaco)
4- Özgür Yılmaz - 90 kilo (1997 / Slovenya)
5- Gülşah Kocatürk Özen - artı 78 kilo (2004 / Bulgaristan)
6- Derya Cıbır - 48 kilo (2008 / Polonya)
7- Derya Cıbır - 48 kilo (2009 / Ermenistan)
8- Ensar Tama - artı 100 kilo (2010 / Bulgaristan)
9- Feyyaz Yazıcı - 100 kilo (2011 / Belçika)
10- Betül Aydın - 44 kilo (2012 / Hırvatistan)
11- Ahmet Şahin Kaba - 60 kilo (2013 / Bosna Hersek)
12- Kübra Kara - artı 78 kilo (2013 / Bosna Hersek)
13- Melissa Çakmaklı - 44 kilo (2015 / Avusturya)
14- İrem Korkmaz - 52 kilo (2016 / İspanya)
15- Sebile Akbulut - artı 78 kilo (2016 / İspanya)
Bronz:
1- Hülya Şenyurt - 48 kilo 1990 / Türkiye)
2- Gamze Sakızlıgil - 66 kilo (1990 / Türkiye)
3- İlknur Kobaş - 56 kilo (1992 / İsrail)
4- Neşe Yazıcı - 61 kilo (1992 / İsrail)
5- Gamze Sakızlıgil - 66 kilo (1992 / İsrail)
6- Davut Çarmıklı - 60 kilo (1993 / Hollanda)
7- Hilal Bıyık - artı 72 kilo (1995 / İspanya)
8- Gülistan Yarın - 48 kilo (1996 / Monaco)
9- Hilal Bıyık - 72 kilo (1996 / İspanya)
10- Deniz Aktaş - 48 kilo (1999 / İtalya)
11- Seda Karadağ Ünal (2002 / Hollanda)
12- Esma Dademir - 44 kilo (2008 / Polonya)
13- Ebru Şahin - 44 kilo (2009 / Ermenistan)
14- Büşra Katipoğlu - 63 kilo (2009 / Ermenistan)
15- Esma Dademir - 44 kilo (2010 / Bulgaristan)
16- Tuğba Zehir - 52 kilo (2010 / Bulgaristan)
17- Büşra Katipoğlu - 63 kilo (2011 / Belçika)
18- Ahmet Şahin Kaba - 60 kilo (2012 / Hırvatistan)
19- Tuğba Yayla - 44 kilo (2015 / Avusturya)
20- Damla Çalışkan - 52 kilo (2015 / Avusturya)
21- Bilal Çiloğlu - 66 kilo (2015 / Avusturya)
22- Kübranur Esir - artı 78 kilo (2017 / Slovenya)
ÜMİTLER DÜNYA ŞAMPİYONASI
Altın:
1- Miraç Akkuş - 55 kilo (2017 / Şili)
Bronz:
1- Batuhan Efemgil - 81 kilo (2009 / Macaristan)
2- Uğur Sarıkaya - 66 kilo (2015 / Bosna Hersek)
3- Tuğçe Beder - 48 kilo (2015 / Bosna Hersek)
4- İrem Korkmaz - 52 kilo (2015 / Bosna Hersek)
5- Muhammed Mustafa Koç - 73 kilo (2017 / Şili)
6- Ömer Kemal Aydın - artı 90 kilo (2017 / Şili)
ÜMİTLER AVRUPA ŞAMPİYONASI
Altın:
1- Belkıs Zehra Kaya - artı 70 kilo (2000 / Romanya)
2- Burcu Gököz - 44 kilo (2003 / Azerbaycan)
3- Yunus Şaştım - 60 kilo (2006 / Macaristan)
4- Tuğba Zehir - 44 kilo (2007 / Malta)
5- Tanju Şorli - 73 kilo (2007 / Malta)
6- Ebru Şahin - 40 kilo (2008 / Bosna Hersek)
7- Dilara İncedayı - 57 kilo (2010 / Çek Cumhuriyeti)
8- Rabia Şenyayla - 40 kilo (2012 / Karadağ)
9- Rabia Şenyayla - 48 kilo (2014 / Yunanistan)
10- Bilal Çiloğlu - 66 kilo (2015 / Bulgaristan)
11- Miraç Akkuş - 55 kilo (2017 / Litvanya)
12- Mert Şişmanlar - 81 kilo (2017 / Litvanya)
Gümüş:
1- Feyyaz Yazıcı - 90 kilo (2007 / Malta)
2- Ramazan Zengi - 60 kilo (2008 / Bosna Hersek)
3- Tuğba Zehir - 48 kilo (2008 / Bosna Hersek)
4- Ahmet Şahin Kaba - 55 kilo (2009 / Slovenya)
5- Kevser Çevik - 57 kilo (2011 / Malta)
6- Rabia Şenyayla - 44 kilo (2013 / Estonya)
Bronz:
1- Derya Cıbır - 40 kilo (2005 / Avusturya)
2- Gamze Aytekin - 40 kilo (2006 / Macaristan)
3- Derya Cıbır - 44 kilo (2006 / Macaristan)
4- Cansu Dibekoğlu - 57 kilo (2006 / Macaristan)
5- Şahin Turşak - 73 kilo (2006 / Macaristan)
6- Ebru Şahin - 40 kilo (2007 / Malta)
7- Muhammed Doğan - 66 kilo (2008 / Bosna Hersek)
8- Feyyaz Yazıcı - artı 90 kilo (2008 / Bosna Hersek)
9- Gül Gündoğdu - 40 kilo (2009 / Slovenya)
10- Dilara İncedayı - 57 kilo (2009 / Slovenya)
11- Nurettin Aksu - 60 kilo (2009 / Slovenya)
12- Batuhan Efemgil - 81 kilo (2009 / Slovenya)
13- Nazlıcan Kılıç - 44 kilo (2011 / Malta)
14- Murat Bektaş - 66 kilo (2011 / Malta)
15- Selin Gül - 57 kilo (2011 / Malta)
16- Melissa Çakmaklı - 44 kilo (2013 / Estonya)
17- Çiçek Akyüz - 40 kilo (2014 / Yunanistan)
18- Dilan Doğan - 40 kilo (2016 / Finlandiya)
19- Ejder Toktay - 50 kilo (2017 / Litvanya)
20- Abdülaziz Kara - 50 kilo (2017 / Litvanya)
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:19
-
Mustafa Cengiz'den hakem tepkisi
Toplam 7
Yorum
gsssssssssss sende kendını baskan sanma ne demek 2.5 yıllık sponsor 1 mılyon dolar hanı 20 mıl taraftar 100 mıl sempatızanımız vardı ortasahayıda yedın
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 19
Yorum
eraycan fb gidip eler dediğimiz takıma elendi her şey mucize küçük büyük takım yoktur finalde olsak yine iyi takım çıkacaktı oynayan kazanır
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 19
Yorum
eraycan barcelonayı 3 0 yenmiştik geçmişte kimleri yenmedik gol atarsak beraberlik alıp burada işi bitirebiliriz
Milli judoculardan 55 yılda 194 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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