Milli judoculardan 55 yılda 194 madalya

Türkiye Judo Federasyonunun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milliler, 1962-2017 yıllarını kapsayan 55 yıllık süreçte tüm kategorilerde 36 altın, 40 gümüş ve 118 bronz madalya kazandı.

Milliler, yaz olimpiyat oyunlarında 1 altın ve 1 bronz olmak üzere iki madalya kazanırken, büyükler dünya şampiyonalarında ise 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türk judocular, Avrupa şampiyonalarında toplamda 37, Akdeniz oyunlarında ise 42 kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

Milli forma altında Türk sporcuların kazandığı madalyaların dağılımı ise şöyle:

YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI

Altın:

1- Hüseyin Özkan - 66 kilo (2000 / Avustralya)

Bronz:

1- Hülya Şenyurt - 48 kilo (1992 / İspanya)

BÜYÜKLER DÜNYA ŞAMPİYONASI

Gümüş:

1- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1999 / İngiltere)

2- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1999 / İngiltere)

3- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (2001 / Almanya)

Bronz:

1- Bektaş Demirel - 65 kilo (1995 / Japonya)

2- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1995 / Japonya)

3- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (1999 / İngiltere)

4- Neşe Şensoy - 48 kilo (2003 / Japonya)

BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI

Altın:

1- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1997 / Belçika)

2- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (1997 / Belçika)

3- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (1998 / İspanya)

4- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1999 / Slovakya)

5- İrakli Uznadze - 81 kilo (2002 / Slovenya)

6- Bektaş Demirel - 66 kilo (2004 / Romanya)

7- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (2004 / Romanya)

8- Kayra Sayit - artı 78 kilo (2016 / Rusya)

Gümüş:

1- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1996 / Hollanda)

2- Selim Tataroğlu - Açık kilo (2000 / Polonya)

3- Neşe Şensoy - 48 kilo (2006 / Finlandiya)

4- Ebru Şahin - 48 kilo (2015 / Azerbaycan)

Bronz:

1- Hülya Şenyurt - 48 kilo (1993 / Yunanistan)

2- Salim Abanoz - 65 kilo (1994 / Polonya)

3- Selim Tataroğlu - artı 95 kilo (1994 / Polonya)

4- Bektaş Demirel - 65 kilo (1995 / İngiltere)

5- İrakli Uznadze - 78 kilo (1995 / İngiltere)

6- Selim Tataroğlu - artı 95 kilo (1996 / Hollanda)

7- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1997 / Belçika)

8- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1998 / İspanya)

9- İrakli Uznadze - 81 kilo (1998 / İspanya)

10- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1998 / İspanya)

11- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1999 / Slovakya)

12- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (1999 / Slovakya)

13- İrakli Uznadze - 81 kilo (2001 / Fransa)

14- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (2001 / Fransa)

15- Hüseyin Özkan - 66 kilo (2003 / Hollanda)

16- Özgür Yılmaz - 90 kilo (2003 / Hollanda)

17- Neşe Şensoy - 48 kilo (2005 / Hollanda)

18- Gülşah Kocatürk - artı 78 kilo (2009 / Gürcistan)

19- Hasan Vanlıoğlu - 73 kilo (2011 / Türkiye)

20- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2012 / Rusya)

21- Ebru Şahin - 48 kilo (2013 / Macaristan)

22- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2013 / Macaristan)

23- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2015 / Azerbaycan)

24- Dilara Lokmanhekim - 48 kilo (2016 / Rusya)

25- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2016 / Rusya)

AKDENİZ OYUNLARI

Altın:

1- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1997 / İtalya)

2- Neşe Şensoy - 48 kilo (2001 / Tunus)

3- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2009 / İtalya)

4- Ebru Şahin - 48 kilo (2013 / Türkiye)

5- Hasan Vanlıoğlu - 73 kilo (2013 / Türkiye)

Gümüş:

1- Süheyl Yeşilnur - 70 kilo (1971 / Türkiye)

2- Kamil Korucu - 93 kilo (1971 / Türkiye)

3- Ali Demir - 79 kilo (1975 / Cezayir)

4- Haldun Efemgil - 60 kilo (1987 / Suriye)

5- Selim Tataroğlu - artı 95 kilo (1997 / İtalya)

6- Deniz Şilli - 73 kilo (2001 / Tunus)

7- Sezer Huysuz - 73 kilo (2005 / İspanya)

8- Aynur Samat - 52 kilo (2005 / İspanya)

9- Ahmet Şahin Kaba - 60 kilo (2013 / Türkiye)

Bronz:

1- Ali Demir - 63 kilo (1971 / Türkiye)

2- Namık Ekin - 80 kilo (1971 / Türkiye)

3- Mehmet Ali Berber - artı 93 kilo (1971 / Türkiye)

4- Adnan Özmen - 63 kilo (1975 / Cezayir)

5- Süheyl Yeşilnur - 80 kilo (1975 / Cezayir)

6- Ahmet Özdemir - 71 kilo (1979 / Yugoslavya)

7- Süheyl Yeşilnur - 78 kilo (1979 / Yugoslavya)

8- Kamil Korucu - artı 95 kilo (1979 / Yugoslavya)

9- Veli Yılmaz - artı 95 kilo (1983 / Fas)

10- Alpaslan Ayan - 71 kilo (1987 / Suriye)

11- Haldun Efemgil - 60 kilo (1991 / Yunanistan)

12- Hakan Kapan - 65 kilo (1991 / Yunanistan)

13- Alpaslan Ayan - 71 kilo (1991 / Yunanistan)

14- Salih Tufan Durmuş - artı 95 kilo (1993 / Fransa)

15- Gülnigar Kumbasar - 48 kilo (1997 / İtalya)

16- Neşe Yazıcı - 61 kilo (1997 / İtalya)

17- Gamze Sakızlıgil - 66 kilo (1997 / İtalya)

18- Zarife Yıldırım - artı 72 kilo (1997 / İtalya)

19- Neşe Şensoy - 48 kilo (2005 / İspanya)

20- Seda Kardağ - 78 kilo (2005 / İspanya)

21- Burhan Koçan - 90 kilo (2005 / İspanya)

22- Derya Cıbır - 48 kilo (2009 / İtalya)

23- Gülşah Kocatürk - artı 78 kilo (2009 / İtalya)

24- Sezer Huysuz - 73 kilo (2009 / İtalya)

25- Ayşe Saadet Arca - 52 kilo (2013 / Türkiye)

26- Bahar Büker - 63 kilo (2013 / Türkiye)

27- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2013 / Türkiye)

28- Feyyaz Yazıcı - artı 100 kilo (2013 / Türkiye)

GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI

Altın:

1- İlknur Kobaş - 61 kilo (1994 / Mısır)

Gümüş:

1- Derya Cıbır - 48 kilo (2008 / Tayland)

2- Dilara Lokmanhekim - 48 kilo (2014 / ABD)

3- Bilal Çiloğlu - 73 kilo (2017 / Hırvatistan)

Bronz:

1- Gülişah İntaş - 56 kilo (1990 / Fransa)

2- Bektaş Demirel - 65 kilo (1994 / Mısır)

3- Bektaş Demirel - 65 kilo (1996 / Portekiz)

4- Gülşah Kocatürk Özen - artı 78 kilo (2004 / Macaristan)

5- Ebru Şahin - 44 kilo (2009 / Fransa)

6- Derya Cıbır - 48 kilo (2009 / Fransa)

7- Tuğba Zehir - 52 kilo (2009 / Fransa)

8- Ebru Şahin - 44 kilo (2010 / Fas)

9- Tuğba Zehir - 52 kilo (2010 / Fas)

10- Feyyaz Yazıcı - artı 100 kilo (2010 / Fas)

11- Ahmet Şahin Kaba - 60 kilo (2013 / Slovenya)

12- Melissa Çakmaklı - 44 kilo (2014 / ABD)

GENÇLER AVRUPA ŞAMPİYONASI

Altın:

1- İlknur Kobaş - 61 kilo (1994 / Portekiz)

2- Bektaş Demirel - 65 kilo (1994 / Portekiz)

3- İlknur Kobaş - 61 kilo (1995 / İspanya)

4- Gülşah Kocatürk Özen - artı 78 kilo (2005 / Hırvatistan)

5- Ebru Şahin - 48 kilo (2011 / Belçika)

6- Tuğba Zehir - 57 kilo (2011 / Belçika)

7- Dilara Lokmanhehim - 48 kilo (2012 / Hırvatistan)

8- İrem Korkmaz - 52 kilo (2017 / Slovenya)

Gümüş:

1- Hülya Şenyurt - 48 kilo (1991 / Finlandiya)

2- İlknur Kobaş - 61 kilo (1993 / Hollanda)

3- Dilek Aslan - 52 kilo (1996 / Monaco)

4- Özgür Yılmaz - 90 kilo (1997 / Slovenya)

5- Gülşah Kocatürk Özen - artı 78 kilo (2004 / Bulgaristan)

6- Derya Cıbır - 48 kilo (2008 / Polonya)

7- Derya Cıbır - 48 kilo (2009 / Ermenistan)

8- Ensar Tama - artı 100 kilo (2010 / Bulgaristan)

9- Feyyaz Yazıcı - 100 kilo (2011 / Belçika)

10- Betül Aydın - 44 kilo (2012 / Hırvatistan)

11- Ahmet Şahin Kaba - 60 kilo (2013 / Bosna Hersek)

12- Kübra Kara - artı 78 kilo (2013 / Bosna Hersek)

13- Melissa Çakmaklı - 44 kilo (2015 / Avusturya)

14- İrem Korkmaz - 52 kilo (2016 / İspanya)

15- Sebile Akbulut - artı 78 kilo (2016 / İspanya)

Bronz:

1- Hülya Şenyurt - 48 kilo 1990 / Türkiye)

2- Gamze Sakızlıgil - 66 kilo (1990 / Türkiye)

3- İlknur Kobaş - 56 kilo (1992 / İsrail)

4- Neşe Yazıcı - 61 kilo (1992 / İsrail)

5- Gamze Sakızlıgil - 66 kilo (1992 / İsrail)

6- Davut Çarmıklı - 60 kilo (1993 / Hollanda)

7- Hilal Bıyık - artı 72 kilo (1995 / İspanya)

8- Gülistan Yarın - 48 kilo (1996 / Monaco)

9- Hilal Bıyık - 72 kilo (1996 / İspanya)

10- Deniz Aktaş - 48 kilo (1999 / İtalya)

11- Seda Karadağ Ünal (2002 / Hollanda)

12- Esma Dademir - 44 kilo (2008 / Polonya)

13- Ebru Şahin - 44 kilo (2009 / Ermenistan)

14- Büşra Katipoğlu - 63 kilo (2009 / Ermenistan)

15- Esma Dademir - 44 kilo (2010 / Bulgaristan)

16- Tuğba Zehir - 52 kilo (2010 / Bulgaristan)

17- Büşra Katipoğlu - 63 kilo (2011 / Belçika)

18- Ahmet Şahin Kaba - 60 kilo (2012 / Hırvatistan)

19- Tuğba Yayla - 44 kilo (2015 / Avusturya)

20- Damla Çalışkan - 52 kilo (2015 / Avusturya)

21- Bilal Çiloğlu - 66 kilo (2015 / Avusturya)

22- Kübranur Esir - artı 78 kilo (2017 / Slovenya)

ÜMİTLER DÜNYA ŞAMPİYONASI

Altın:

1- Miraç Akkuş - 55 kilo (2017 / Şili)

Bronz:

1- Batuhan Efemgil - 81 kilo (2009 / Macaristan)

2- Uğur Sarıkaya - 66 kilo (2015 / Bosna Hersek)

3- Tuğçe Beder - 48 kilo (2015 / Bosna Hersek)

4- İrem Korkmaz - 52 kilo (2015 / Bosna Hersek)

5- Muhammed Mustafa Koç - 73 kilo (2017 / Şili)

6- Ömer Kemal Aydın - artı 90 kilo (2017 / Şili)

ÜMİTLER AVRUPA ŞAMPİYONASI

Altın:

1- Belkıs Zehra Kaya - artı 70 kilo (2000 / Romanya)

2- Burcu Gököz - 44 kilo (2003 / Azerbaycan)

3- Yunus Şaştım - 60 kilo (2006 / Macaristan)

4- Tuğba Zehir - 44 kilo (2007 / Malta)

5- Tanju Şorli - 73 kilo (2007 / Malta)

6- Ebru Şahin - 40 kilo (2008 / Bosna Hersek)

7- Dilara İncedayı - 57 kilo (2010 / Çek Cumhuriyeti)

8- Rabia Şenyayla - 40 kilo (2012 / Karadağ)

9- Rabia Şenyayla - 48 kilo (2014 / Yunanistan)

10- Bilal Çiloğlu - 66 kilo (2015 / Bulgaristan)

11- Miraç Akkuş - 55 kilo (2017 / Litvanya)

12- Mert Şişmanlar - 81 kilo (2017 / Litvanya)

Gümüş:

1- Feyyaz Yazıcı - 90 kilo (2007 / Malta)

2- Ramazan Zengi - 60 kilo (2008 / Bosna Hersek)

3- Tuğba Zehir - 48 kilo (2008 / Bosna Hersek)

4- Ahmet Şahin Kaba - 55 kilo (2009 / Slovenya)

5- Kevser Çevik - 57 kilo (2011 / Malta)

6- Rabia Şenyayla - 44 kilo (2013 / Estonya)

Bronz:

1- Derya Cıbır - 40 kilo (2005 / Avusturya)

2- Gamze Aytekin - 40 kilo (2006 / Macaristan)

3- Derya Cıbır - 44 kilo (2006 / Macaristan)

4- Cansu Dibekoğlu - 57 kilo (2006 / Macaristan)

5- Şahin Turşak - 73 kilo (2006 / Macaristan)

6- Ebru Şahin - 40 kilo (2007 / Malta)

7- Muhammed Doğan - 66 kilo (2008 / Bosna Hersek)

8- Feyyaz Yazıcı - artı 90 kilo (2008 / Bosna Hersek)

9- Gül Gündoğdu - 40 kilo (2009 / Slovenya)

10- Dilara İncedayı - 57 kilo (2009 / Slovenya)

11- Nurettin Aksu - 60 kilo (2009 / Slovenya)

12- Batuhan Efemgil - 81 kilo (2009 / Slovenya)

13- Nazlıcan Kılıç - 44 kilo (2011 / Malta)

14- Murat Bektaş - 66 kilo (2011 / Malta)

15- Selin Gül - 57 kilo (2011 / Malta)

16- Melissa Çakmaklı - 44 kilo (2013 / Estonya)

17- Çiçek Akyüz - 40 kilo (2014 / Yunanistan)

18- Dilan Doğan - 40 kilo (2016 / Finlandiya)

19- Ejder Toktay - 50 kilo (2017 / Litvanya)

20- Abdülaziz Kara - 50 kilo (2017 / Litvanya)