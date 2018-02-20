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    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Milli judoculardan 55 yılda 194 madalya

    Milli judoculardan 55 yılda 194 madalya

    Milli judocular, 1962-2017 yılları arasında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 194 madalya almayı başardı.

    Türkiye Judo Federasyonunun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milliler, 1962-2017 yıllarını kapsayan 55 yıllık süreçte tüm kategorilerde 36 altın, 40 gümüş ve 118 bronz madalya kazandı.

    Milliler, yaz olimpiyat oyunlarında 1 altın ve 1 bronz olmak üzere iki madalya kazanırken, büyükler dünya şampiyonalarında ise 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.

    Türk judocular, Avrupa şampiyonalarında toplamda 37, Akdeniz oyunlarında ise 42 kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

    Milli forma altında Türk sporcuların kazandığı madalyaların dağılımı ise şöyle:

    YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI
    Altın:

    1- - 66 kilo (2000 / Avustralya)

    Bronz:

    1- Hülya Şenyurt - 48 kilo (1992 / İspanya)

    BÜYÜKLER DÜNYA ŞAMPİYONASI
    Gümüş:

    1- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1999 / İngiltere)

    2- - Açık kilo (1999 / İngiltere)

    3- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (2001 / Almanya)

    Bronz:

    1- Bektaş Demirel - 65 kilo (1995 / Japonya)

    2- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1995 / Japonya)

    3- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (1999 / İngiltere)

    4- Neşe Şensoy - 48 kilo (2003 / Japonya)

    BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI
    Altın:

    1- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1997 / Belçika)

    2- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (1997 / Belçika)

    3- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (1998 / İspanya)

    4- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1999 / Slovakya)

    5- İrakli Uznadze - 81 kilo (2002 / Slovenya)

    6- Bektaş Demirel - 66 kilo (2004 / Romanya)

    7- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (2004 / Romanya)

    8- Kayra Sayit - artı 78 kilo (2016 / Rusya)

    Gümüş:

    1- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1996 / Hollanda)

    2- Selim Tataroğlu - Açık kilo (2000 / Polonya)

    3- Neşe Şensoy - 48 kilo (2006 / Finlandiya)

    4- - 48 kilo (2015 / Azerbaycan)

    Bronz:

    1- Hülya Şenyurt - 48 kilo (1993 / Yunanistan)

    2- Salim Abanoz - 65 kilo (1994 / Polonya)

    3- Selim Tataroğlu - artı 95 kilo (1994 / Polonya)

    4- Bektaş Demirel - 65 kilo (1995 / İngiltere)

    5- İrakli Uznadze - 78 kilo (1995 / İngiltere)

    6- Selim Tataroğlu - artı 95 kilo (1996 / Hollanda)

    7- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1997 / Belçika)

    8- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1998 / İspanya)

    9- İrakli Uznadze - 81 kilo (1998 / İspanya)

    10- Selim Tataroğlu - Açık kilo (1998 / İspanya)

    11- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1999 / Slovakya)

    12- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (1999 / Slovakya)

    13- İrakli Uznadze - 81 kilo (2001 / Fransa)

    14- Selim Tataroğlu - artı 100 kilo (2001 / Fransa)

    15- Hüseyin Özkan - 66 kilo (2003 / Hollanda)

    16- Özgür Yılmaz - 90 kilo (2003 / Hollanda)

    17- Neşe Şensoy - 48 kilo (2005 / Hollanda)

    18- - artı 78 kilo (2009 / Gürcistan)

    19- Hasan Vanlıoğlu - 73 kilo (2011 / Türkiye)

    20- - artı 78 kilo (2012 / Rusya)

    21- Ebru Şahin - 48 kilo (2013 / Macaristan)

    22- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2013 / Macaristan)

    23- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2015 / Azerbaycan)

    24- Dilara Lokmanhekim - 48 kilo (2016 / Rusya)

    25- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2016 / Rusya)

    AKDENİZ OYUNLARI
    Altın:

    1- Hüseyin Özkan - 66 kilo (1997 / İtalya)

    2- Neşe Şensoy - 48 kilo (2001 / Tunus)

    3- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2009 / İtalya)

    4- Ebru Şahin - 48 kilo (2013 / Türkiye)

    5- Hasan Vanlıoğlu - 73 kilo (2013 / Türkiye)

    Gümüş:

    1- Süheyl Yeşilnur - 70 kilo (1971 / Türkiye)

    2- Kamil Korucu - 93 kilo (1971 / Türkiye)

    3- Ali Demir - 79 kilo (1975 / Cezayir)

    4- Haldun Efemgil - 60 kilo (1987 / Suriye)

    5- Selim Tataroğlu - artı 95 kilo (1997 / İtalya)

    6- Deniz Şilli - 73 kilo (2001 / Tunus)

    7- Sezer Huysuz - 73 kilo (2005 / İspanya)

    8- Aynur Samat - 52 kilo (2005 / İspanya)

    9- - 60 kilo (2013 / Türkiye)

    Bronz:

    1- Ali Demir - 63 kilo (1971 / Türkiye)

    2- Namık Ekin - 80 kilo (1971 / Türkiye)

    3- Mehmet Ali Berber - artı 93 kilo (1971 / Türkiye)

    4- Adnan Özmen - 63 kilo (1975 / Cezayir)

    5- Süheyl Yeşilnur - 80 kilo (1975 / Cezayir)

    6- Ahmet Özdemir - 71 kilo (1979 / Yugoslavya)

    7- Süheyl Yeşilnur - 78 kilo (1979 / Yugoslavya)

    8- Kamil Korucu - artı 95 kilo (1979 / Yugoslavya)

    9- Veli Yılmaz - artı 95 kilo (1983 / Fas)

    10- Alpaslan Ayan - 71 kilo (1987 / Suriye)

    11- Haldun Efemgil - 60 kilo (1991 / Yunanistan)

    12- Hakan Kapan - 65 kilo (1991 / Yunanistan)

    13- Alpaslan Ayan - 71 kilo (1991 / Yunanistan)

    14- Salih Tufan Durmuş - artı 95 kilo (1993 / Fransa)

    15- Gülnigar Kumbasar - 48 kilo (1997 / İtalya)

    16- Neşe Yazıcı - 61 kilo (1997 / İtalya)

    17- Gamze Sakızlıgil - 66 kilo (1997 / İtalya)

    18- Zarife Yıldırım - artı 72 kilo (1997 / İtalya)

    19- Neşe Şensoy - 48 kilo (2005 / İspanya)

    20- Seda Kardağ - 78 kilo (2005 / İspanya)

    21- Burhan Koçan - 90 kilo (2005 / İspanya)

    22- Derya Cıbır - 48 kilo (2009 / İtalya)

    23- Gülşah Kocatürk - artı 78 kilo (2009 / İtalya)

    24- Sezer Huysuz - 73 kilo (2009 / İtalya)

    25- Ayşe Saadet Arca - 52 kilo (2013 / Türkiye)

    26- Bahar Büker - 63 kilo (2013 / Türkiye)

    27- Belkıs Zehra Kaya - artı 78 kilo (2013 / Türkiye)

    28- Feyyaz Yazıcı - artı 100 kilo (2013 / Türkiye)

    GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI
    Altın:

    1- İlknur Kobaş - 61 kilo (1994 / Mısır)

    Gümüş:

    1- Derya Cıbır - 48 kilo (2008 / Tayland)

    2- Dilara Lokmanhekim - 48 kilo (2014 / ABD)

    3- Bilal Çiloğlu - 73 kilo (2017 / Hırvatistan)

    Bronz:

    1- Gülişah İntaş - 56 kilo (1990 / Fransa)

    2- Bektaş Demirel - 65 kilo (1994 / Mısır)

    3- Bektaş Demirel - 65 kilo (1996 / Portekiz)

    4- Gülşah Kocatürk Özen - artı 78 kilo (2004 / Macaristan)

    5- Ebru Şahin - 44 kilo (2009 / Fransa)

    6- Derya Cıbır - 48 kilo (2009 / Fransa)

    7- Tuğba Zehir - 52 kilo (2009 / Fransa)

    8- Ebru Şahin - 44 kilo (2010 / Fas)

    9- Tuğba Zehir - 52 kilo (2010 / Fas)

    10- Feyyaz Yazıcı - artı 100 kilo (2010 / Fas)

    11- Ahmet Şahin Kaba - 60 kilo (2013 / Slovenya)

    12- Melissa Çakmaklı - 44 kilo (2014 / ABD)

    GENÇLER AVRUPA ŞAMPİYONASI
    Altın:

    1- İlknur Kobaş - 61 kilo (1994 / Portekiz)

    2- Bektaş Demirel - 65 kilo (1994 / Portekiz)

    3- İlknur Kobaş - 61 kilo (1995 / İspanya)

    4- Gülşah Kocatürk Özen - artı 78 kilo (2005 / Hırvatistan)

    5- Ebru Şahin - 48 kilo (2011 / Belçika)

    6- Tuğba Zehir - 57 kilo (2011 / Belçika)

    7- Dilara Lokmanhehim - 48 kilo (2012 / Hırvatistan)

    8- İrem Korkmaz - 52 kilo (2017 / Slovenya)

    Gümüş:

    1- Hülya Şenyurt - 48 kilo (1991 / Finlandiya)

    2- İlknur Kobaş - 61 kilo (1993 / Hollanda)

    3- Dilek Aslan - 52 kilo (1996 / Monaco)

    4- Özgür Yılmaz - 90 kilo (1997 / Slovenya)

    5- Gülşah Kocatürk Özen - artı 78 kilo (2004 / Bulgaristan)

    6- Derya Cıbır - 48 kilo (2008 / Polonya)

    7- Derya Cıbır - 48 kilo (2009 / Ermenistan)

    8- Ensar Tama - artı 100 kilo (2010 / Bulgaristan)

    9- Feyyaz Yazıcı - 100 kilo (2011 / Belçika)

    10- Betül Aydın - 44 kilo (2012 / Hırvatistan)

    11- Ahmet Şahin Kaba - 60 kilo (2013 / )

    12- Kübra Kara - artı 78 kilo (2013 / Bosna Hersek)

    13- Melissa Çakmaklı - 44 kilo (2015 / Avusturya)

    14- İrem Korkmaz - 52 kilo (2016 / İspanya)

    15- Sebile Akbulut - artı 78 kilo (2016 / İspanya)

    Bronz:

    1- Hülya Şenyurt - 48 kilo 1990 / Türkiye)

    2- Gamze Sakızlıgil - 66 kilo (1990 / Türkiye)

    3- İlknur Kobaş - 56 kilo (1992 / İsrail)

    4- Neşe Yazıcı - 61 kilo (1992 / İsrail)

    5- Gamze Sakızlıgil - 66 kilo (1992 / İsrail)

    6- Davut Çarmıklı - 60 kilo (1993 / Hollanda)

    7- Hilal Bıyık - artı 72 kilo (1995 / İspanya)

    8- Gülistan Yarın - 48 kilo (1996 / Monaco)

    9- Hilal Bıyık - 72 kilo (1996 / İspanya)

    10- Deniz Aktaş - 48 kilo (1999 / İtalya)

    11- Seda Karadağ Ünal (2002 / Hollanda)

    12- Esma Dademir - 44 kilo (2008 / Polonya)

    13- Ebru Şahin - 44 kilo (2009 / Ermenistan)

    14- Büşra Katipoğlu - 63 kilo (2009 / Ermenistan)

    15- Esma Dademir - 44 kilo (2010 / Bulgaristan)

    16- Tuğba Zehir - 52 kilo (2010 / Bulgaristan)

    17- Büşra Katipoğlu - 63 kilo (2011 / Belçika)

    18- Ahmet Şahin Kaba - 60 kilo (2012 / Hırvatistan)

    19- Tuğba Yayla - 44 kilo (2015 / Avusturya)

    20- Damla Çalışkan - 52 kilo (2015 / Avusturya)

    21- Bilal Çiloğlu - 66 kilo (2015 / Avusturya)

    22- Kübranur Esir - artı 78 kilo (2017 / Slovenya)

    ÜMİTLER DÜNYA ŞAMPİYONASI
    Altın:

    1- Miraç Akkuş - 55 kilo (2017 / Şili)

    Bronz:

    1- Batuhan Efemgil - 81 kilo (2009 / Macaristan)

    2- Uğur Sarıkaya - 66 kilo (2015 / Bosna Hersek)

    3- Tuğçe Beder - 48 kilo (2015 / Bosna Hersek)

    4- İrem Korkmaz - 52 kilo (2015 / Bosna Hersek)

    5- Muhammed Mustafa Koç - 73 kilo (2017 / Şili)

    6- Ömer Kemal Aydın - artı 90 kilo (2017 / Şili)

    ÜMİTLER AVRUPA ŞAMPİYONASI
    Altın:

    1- Belkıs Zehra Kaya - artı 70 kilo (2000 / Romanya)

    2- Burcu Gököz - 44 kilo (2003 / Azerbaycan)

    3- Yunus Şaştım - 60 kilo (2006 / Macaristan)

    4- Tuğba Zehir - 44 kilo (2007 / Malta)

    5- Tanju Şorli - 73 kilo (2007 / Malta)

    6- Ebru Şahin - 40 kilo (2008 / Bosna Hersek)

    7- Dilara İncedayı - 57 kilo (2010 / Çek Cumhuriyeti)

    8- Rabia Şenyayla - 40 kilo (2012 / Karadağ)

    9- Rabia Şenyayla - 48 kilo (2014 / Yunanistan)

    10- Bilal Çiloğlu - 66 kilo (2015 / Bulgaristan)

    11- Miraç Akkuş - 55 kilo (2017 / Litvanya)

    12- Mert Şişmanlar - 81 kilo (2017 / Litvanya)

    Gümüş:

    1- Feyyaz Yazıcı - 90 kilo (2007 / Malta)

    2- Ramazan Zengi - 60 kilo (2008 / Bosna Hersek)

    3- Tuğba Zehir - 48 kilo (2008 / Bosna Hersek)

    4- Ahmet Şahin Kaba - 55 kilo (2009 / Slovenya)

    5- Kevser Çevik - 57 kilo (2011 / Malta)

    6- Rabia Şenyayla - 44 kilo (2013 / Estonya)

    Bronz:

    1- Derya Cıbır - 40 kilo (2005 / Avusturya)

    2- Gamze Aytekin - 40 kilo (2006 / Macaristan)

    3- Derya Cıbır - 44 kilo (2006 / Macaristan)

    4- Cansu Dibekoğlu - 57 kilo (2006 / Macaristan)

    5- Şahin Turşak - 73 kilo (2006 / Macaristan)

    6- Ebru Şahin - 40 kilo (2007 / Malta)

    7- Muhammed Doğan - 66 kilo (2008 / Bosna Hersek)

    8- Feyyaz Yazıcı - artı 90 kilo (2008 / Bosna Hersek)

    9- Gül Gündoğdu - 40 kilo (2009 / Slovenya)

    10- Dilara İncedayı - 57 kilo (2009 / Slovenya)

    11- Nurettin Aksu - 60 kilo (2009 / Slovenya)

    12- Batuhan Efemgil - 81 kilo (2009 / Slovenya)

    13- Nazlıcan Kılıç - 44 kilo (2011 / Malta)

    14- Murat Bektaş - 66 kilo (2011 / Malta)

    15- Selin Gül - 57 kilo (2011 / Malta)

    16- Melissa Çakmaklı - 44 kilo (2013 / Estonya)

    17- Çiçek Akyüz - 40 kilo (2014 / Yunanistan)

    18- Dilan Doğan - 40 kilo (2016 / Finlandiya)

    19- Ejder Toktay - 50 kilo (2017 / Litvanya)

    20- Abdülaziz Kara - 50 kilo (2017 / Litvanya)

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:19
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