Juododa çifte altın – Fotomaç – 11 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Juododa çifte altın

    Juododa çifte altın
    Fas'ta süren Agadir müsabakalarında Bilal Çiloğlu ve , kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, erkekler 73 kiloda tatamiye çıkan Çiloğlu'nun finalde Rus Mogushkov'u yenerek altın madalya kazandığı bildirildi. Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak'ın da Belçikalı Casse'yi yenerek altın madalyaya elde ettiği belirtildi.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Juododa çifte altın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN