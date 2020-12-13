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Cimnastikte bir altın daha! Avrupa şampiyonu

'in ev sahipliği yaptığı 'nda , paralel bar aletinde şampiyon oldu. Arıcan böylece, 'ın ardından turnuvada 'ye ikinci altın madalyasını kazandırdı.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 19:02
Cimnastikte bir altın daha! Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu

'de düzenlenen 'nda , paralel bar aletinde kazandı.

Ferhat Arıcan böylece, 'ın ardından Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası tarihinde 'ye ikinci altın madalyasını kazandırarak destan yazdı.

Arıcan bu madalyayla birlikte Tokyo 2020 için de kota kazandı.

ASKER SELAMI VERDİ!

Podyumda kendisine özel hareketleri sergileyen Arıcan, jüriden 15 bin 100 puan alarak altın madalyaya uzandı. Aynı branşta Ukraynalı atlet Petro Pakhniuk 2'nci olarak gümüş, Litvanyalı Robert Tvorogal ise 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Madalya töreninde Türk Bayrağı ile foto muhabirlerine poz veren Arıcan, şampiyonluğunu asker selamı vererek askerlere hediye etti.

Öte yandan Arıcan, kulplu beygirde de Avrupa 3'üncüsü ünvanı ile bronz madalyaya uzandı.

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