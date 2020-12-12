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'mız Avrupa ikincisi!

'mız, 'de düzenlenen 'nda kazandı. , cimnastik tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde madalya aldı.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 18:02 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 18:04
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'mız Avrupa ikincisi!

'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde şampiyon olurken, gümüş, ise kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde sporcular, takım olarak ilk sırada yer almak için yarıştı.

Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi.

Artistik Cimnastik Milli Takımı'nı finalde, tecrübeli sporcu ile Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve temsil etti.

Performansların ardından Ukrayna, 248 bin 963 puanla şampiyon oldu. Milli takım, Abdelrahman Elgamal'ın sakatlık nedeniyle bir süre yarış dışı kalmasına rağmen 244 bin 793 puanla gümüş madalyaya uzandı. Macaristan da 240 bin 393 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

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