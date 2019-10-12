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12 Ekim 2019, Cumartesi
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dünya şampiyonu oldu!

İbrahim Çolak dünya şampiyonu oldu!

'nda , halka aletinde dünya şampiyonu oldu. İbrahim Çolak, bu sonuçla için kota hakkı elde etti.

, 'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aleti finali yapıldı.

İbrahim Çolak, 14.933'lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli cimnastikçi ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

  1. 12.10.2019
  2. Güncelleme: 12.10.2019 21:00
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