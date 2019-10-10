Balkan şampiyonu altın kızlara ödül
Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Gençler Balkan şampiyonasında altın madalya kazanan sporcuları ödüllendirdi. Başkan Bekler "Bizi onurlandırdılar, göğsümüzü kabarttılar. Rabbim yollarını açık etsin" dedi.
Bulgaristan'ın Panagyurıshte kentinde düzenlenen Gençler Balkan şampiyonasında altın madalya kazanan Çağla Yarım ile Nesrin Baş, İtalya'da yapılan Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası 3. olan Nazar Batır ile antrenörleri Şenay Konaçoğlu'nu Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'i makamında kabul etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Başkan Bekler, "Bizi onurlandırdılar, göğsümüzü kabarttılar. Rabbim yollarını açık etsin, biz onları hep mutlu görmek istiyoruz. Belediye Başkanları, ağabeyleri olarak onların her zaman yanlarındayız" dedi. Başkan Bekler, başarılı sporcuları altın takarak ödüllendirdi.
- 10.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
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