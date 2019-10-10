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10 Ekim 2019, Perşembe
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Balkan şampiyonu altın kızlara ödül

Balkan şampiyonu altın kızlara ödül

Başkanı , şampiyonasında kazanan sporcuları ödüllendirdi. Başkan Bekler "Bizi onurlandırdılar, göğsümüzü kabarttılar. Rabbim yollarını açık etsin" dedi.

'ın Panagyurıshte kentinde düzenlenen şampiyonasında kazanan Çağla Yarım ile Nesrin Baş, 'da yapılan Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası 3. olan Nazar Batır ile antrenörleri Şenay Konaçoğlu'nu Başkanı 'i makamında kabul etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Başkan Bekler, "Bizi onurlandırdılar, göğsümüzü kabarttılar. Rabbim yollarını açık etsin, biz onları hep mutlu görmek istiyoruz. Belediye Başkanları, ağabeyleri olarak onların her zaman yanlarındayız" dedi. Başkan Bekler, başarılı sporcuları altın takarak ödüllendirdi.

  1. 10.10.2019
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