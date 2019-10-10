Ragbi Milli Takım hocasının müthiş motivasyon konuşması: Bayrak için savaşacağız

Ragbi Milli Takımı'nın Kamerun asıllı teknik direktörü Cherokee Sylvain Ngue, soyunma odasında milli sporcuları motive ederken tüyleri diken diken eden bir konuşma yaptı.

"Asla unutmayın bu bayrak için yarışıyoruz. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Ülkedeki 80 milyonun size baktığını düşünün. Asla unutmayın biz bayrak için yaşıyoruz. Bayrak için savaşacak mıyız? Bayrak için? Haydi gidip savaşalım!" diyen Ngue'ye sporcular 'Evet' diyerek yanıt verdi.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.