‘Altın Kız’ Ayşe Begüm Onbaşı madalyaya doymuyor
Avrupa Şampiyonu aerobik cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, madalya toplamaya devam ediyor.
Türkiye'nin gelecek vadeden sporcuları arasında yer alan ve alanında ülkenin zirvesinde bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2017'de İtalya'nın Ancona şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve 2016'da Güney Kore'de elde ettiği Dünya Şampiyonluğu'nun ardından kalitesini ispatlayan Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de Tunus'ta büyük bir başarıya imza attı. 16 yaşındaki sporcu 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde birinci olarak altın madalyaya uzandı. Genç sporcu yarış sonunda kendisini destekleyenlere teşekkürlerini iletti.
Türkiye Milli Takımı, turnuvayı 2 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı.
Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?
2001 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Ayşe Begüm Onbaşı, sporla henüz 3 yaşındayken tanıştı. O günlerde Akhisar'da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde cimnastiğe yöneldi. Sporcu bir aileden gelen Ayşe Begüm, haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir cimnastikçiye dönüştü. Spor kariyerinin yanı sıra Akhisar Anadolu Lisesi'nde öğrenimini sürdüren genç cimnastikçi, 11 yaşından bu yana milli formayı taşıyor.
- 23.9.2018 14:37
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Onur Kıvrak: ‘Herhalde yüzüm eskidi’
Toplam 2
Yorum
Omerd Yüzünü bilmem ama sakatlıkları sonra hava topuna çıktığını, gelen topa koştuğunu görmüyoruz. Seyirci olan biteni görüyor
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Yusuf Kasımpaşa’da yok
Toplam 3
Yorum
Omerd Adam sezon başından bu yana yok zaten, kendine oynayan takım oyunundan uzak, Yusuf, A.kadir, sosa aynı anda oynatılmaz.
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Trabzonspor evinde Göztepe'ye kaybetti!
Toplam 6
Yorum
YİĞİT sarmıyor sarmıyor sarmıyor......... sarma diyorum kimse yaprak sarması sarmıyor bu bugünlerde dağılalım beyler gülmekten doyduk:))))))))
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