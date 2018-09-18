Manisa BBSK'nin 'Altın Kızı' Tunus yolcusu – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Manisa BBSK'nin '' Tunus yolcusu

    Manisa BBSK'nin '<a href="/index/altin-kizi?id=349dc5af-13d2-4ffb-a700-6445792877ad" class="" rel="tag">Altın Kızı</a>' Tunus yolcusu

    Bir yandan lise okuyor bir yandan şampiyon oluyor

    Manisa BBSK'nin '' Tunus yolcusu

    'un , tarihlerinde Tunus'ta yapılacak olan 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda yarışacak.

    Yurt içinde ve yurt dışında katıldığı yarışmalarda gururumuz olan 'un altın kızı , tarihleri arasında Tunus'ta yapılacak olan 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Jimnastik Gençler Şampiyonası'nda yarışacak. Muradiye 'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Ayşe Begüm Onbaşı, 'yi başarıyla temsil etmek için tek bayanlar aerobik jimnastik dalında yarışacak.

    Hedefinin altın madalyayla 'ye dönmek olduğunu söyleyen Ayşe Begüm Onbaşı,, "Tunus'ta gerçekleşecek olan şampiyonada aerobik cimnastik dalında tek bayanlarda yarışmalara katılacağım. Geçen sene tek bayan, çift, trioda Türkiye Milli takımı olarak yarışmış ve kazanmıştım. Bu senede hedefim tek bayanlarda yarışıp kazanmak. Umarım hedefime ulaşırım" dedi.

    Manisa Büyükşehir Belediyespor Jimnastik Takımı antrenörlerinden Emre Değirmenci ise yaptığı açıklamada, "Ayşe Begüm Onbaşı, son olarak 13-15 Temmuz tarihleri arasında 'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 1. olmuştu. Şu anda hazırlıklarımızı tamamladık. Çalışma dönemimiz gayet iyi geçti. Ayşe Begüm Onbaşı, ülkemizi, milli takımımızı ve kulübümüzü yine en iyi şekilde temsil edecektir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'a ve yönetim kurulumuza bizlere sağladıkları imkanlar nedeniyle çok teşekkür ederiz. Ayrıca Manisa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne, Atatürk 'nde bizlere çalışma imkanı sağladığı için de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


    (Manisa'nın ''Altın Kızı''...)

    1. 18.9.2018 17:12
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