Manisa BBSK'nin 'Altın Kızı' Tunus yolcusu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, 19-22 Eylül tarihlerinde Tunus'ta yapılacak olan 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda yarışacak.

Yurt içinde ve yurt dışında katıldığı yarışmalarda gururumuz olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, 19-22 Eylül tarihleri arasında Tunus'ta yapılacak olan 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Jimnastik Gençler Şampiyonası'nda yarışacak. Muradiye Spor Kompleksi'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'yi başarıyla temsil etmek için tek bayanlar aerobik jimnastik dalında yarışacak.

Hedefinin altın madalyayla Türkiye'ye dönmek olduğunu söyleyen Ayşe Begüm Onbaşı,, "Tunus'ta gerçekleşecek olan şampiyonada aerobik cimnastik dalında tek bayanlarda yarışmalara katılacağım. Geçen sene tek bayan, çift, trioda Türkiye Milli takımı olarak yarışmış ve altın madalya kazanmıştım. Bu senede hedefim tek bayanlarda yarışıp altın madalya kazanmak. Umarım hedefime ulaşırım" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Jimnastik Takımı antrenörlerinden Emre Değirmenci ise yaptığı açıklamada, "Ayşe Begüm Onbaşı, son olarak 13-15 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 1. olmuştu. Şu anda hazırlıklarımızı tamamladık. Çalışma dönemimiz gayet iyi geçti. Ayşe Begüm Onbaşı, ülkemizi, milli takımımızı ve kulübümüzü yine en iyi şekilde temsil edecektir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'a ve yönetim kurulumuza bizlere sağladıkları imkanlar nedeniyle çok teşekkür ederiz. Ayrıca Manisa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne, Atatürk Spor Kompleksi'nde bizlere çalışma imkanı sağladığı için de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



(Manisa'nın ''Altın Kızı''...)