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Haberler İtalya Serie A Cagliari 3-0 Monza (MAÇ SONUCU ÖZET)

Cagliari 3-0 Monza (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A’nın 30. haftasında Cagliari, sahasında Monza’yı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 15:51
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Cagliari 3-0 Monza (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'nın 30. haftasında Cagliari, sahasında Monza'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin kilidini 49. dakikada Nicolas Viola açtı. Golden sonra baskısını artıran Cagliari, 73. dakikada Gianluca Gaetano ile farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü ise 90+2. dakikada Zito Luvumbo söyledi ve takımına rahat bir galibiyet getirdi.

Bu sonuçla birlikte Cagliari, puanını 29'a yükseltti ve küme düşme hattından uzaklaşma adına kritik bir galibiyet aldı. Monza ise 15 puanda kalarak ligdeki kötü gidişatını sürdürdü.

Serie A'nın 31. haftasında Cagliari, Empoli deplasmanına konuk olacak. Monza ise evinde Como'yu ağırlayacak.

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