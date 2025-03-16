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Haberler İtalya Serie A Atalanta 0-2 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

Atalanta 0-2 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 29. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maç oynandı. Inter, Atalanta deplasmanına konuk oldu. Inter, mücadeleyi 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet aldı ve liderliğini sürdürdü. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 00:56
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Atalanta 0-2 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

Inter, İtalya Serie A'nın 29. haftasında deplasmanda Atalanta'yı 2-0 mağlup etti.

HAKAN ASİST YAPTI!

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Carlos Augusto'dan ve 87. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.

MAÇTA 2 KIRMIZI KART ÇIKTI!

Atalanta-Inter maçında hakem 2 takıma da kırmızı kart gösterdi. Atalanta 81. dakikada Ederson ve Inter 90+5. dakikada Alessandro Bastoni kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Bu karşılaşmayla birlikte Inter, 64 puana yükseldi ve şampiyonluk yolunda zirvedeki rakiplerinden birine karşı çok kritik bir galibiyet alarak liderliğini sürdürdü. Atalanta ise 58 puanda ve 3. sırada kaldı.

Milli aranın ardından İtalya Serie A'nın 30. haftasında Atalanta, Fiorentina deplasmanına konuk olacak; Inter ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

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