  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Inter 3-2 Monza (MAÇ SONUCU ÖZET)

Inter 3-2 Monza (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter, sahasında Monza'yı konuk etti ve unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazandı. Mücadele milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu 1 gol kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 00:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Inter 3-2 Monza (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter, sahasında Monza'yı konuk etti ve unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Monza 32. dakikada Samuele Birindelli'nin ve 44. dakikada Keita Balde'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip 45+1'de Marko Arnautovic'in attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1'lik Monza üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Inter'in baskısı giderek arttı. 64. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kaydettiği golle eşitliği sağlayan Inter, 77. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle öne geçerek maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika boyunca sahada kaldı ve takımının galibiyetine attığı golle büyük katkı sağladı.

Bu zaferle Inter puanını 61'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Monza ise 14 puanla ligin son sırasında kaldı.

Güneş: Bunun sorumlusu benim
Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar
DİĞER
Evlerinde ölü bulunmuşlardı! Gene Hackman, eşi ve köpeklerinin ölüm sebebi ortaya çıktı: "Cinayet şüphesi..."
Başkan Erdoğan'dan Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki skandal görüntülere sert tepki: CHP kadın düşmanı partidir
G.Saray'da Cuesta'ya sürpriz talip!
G.Saray'dan stoper hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Murat Şahin: Galibiyeti hak ettik Murat Şahin: Galibiyeti hak ettik 23:18
Barcelona-Osasuna maçı ertelendi! Barcelona-Osasuna maçı ertelendi! 23:10
Güneş: Bunun sorumlusu benim Güneş: Bunun sorumlusu benim 22:52
Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? 22:48
Esenler Erok ile Manisa yenişemedi! Esenler Erok ile Manisa yenişemedi! 22:40
Ay-yıldızlıların rakipleri belli oldu! Ay-yıldızlıların rakipleri belli oldu! 22:37
Daha Eski
PSG deplasmanda farklı kazandı PSG deplasmanda farklı kazandı 22:36
Milan'dan müthiş geri dönüş! Milan'dan müthiş geri dönüş! 22:28
Trabzonspor'a Hatay şoku! Trabzonspor'a Hatay şoku! 22:26
Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar 21:09
G.Saray, Karşıyaka'yı mağlup etti! G.Saray, Karşıyaka'yı mağlup etti! 20:34
Liverpool 3 puanı kaptı! Liverpool 3 puanı kaptı! 20:24