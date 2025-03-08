Inter 3-2 Monza (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter, sahasında Monza'yı konuk etti ve unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Monza 32. dakikada Samuele Birindelli'nin ve 44. dakikada Keita Balde'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip 45+1'de Marko Arnautovic'in attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1'lik Monza üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Inter'in baskısı giderek arttı. 64. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kaydettiği golle eşitliği sağlayan Inter, 77. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle öne geçerek maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika boyunca sahada kaldı ve takımının galibiyetine attığı golle büyük katkı sağladı.

Bu zaferle Inter puanını 61'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Monza ise 14 puanla ligin son sırasında kaldı.