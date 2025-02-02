Roma 1-1 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Roma, evinde Napoli'yi ağırladı. Heyecan dolu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve Napoli'nin 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Maçın 29. dakikasında Napoli, Leonardo Spinazzola'nın golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Napoli, Roma'nın baskısına direnmeye çalıştı. Mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Angelino, 90+2. dakikada attığı golle Roma'ya 1 puanı getirdi.

Bu sonuçla lider Napoli, puanını 54'e yükseltti ancak 7 maç sonra puan kaybetti. Roma ise 31 puana ulaştı. Serie A'da zirve yarışı, alınan bu beraberlikle daha da kızıştı. Ligde 2. sırada yer alan Inter 1 maç eksiğiyle lider Napoli'nin 3 puan gerisinde yer alıyor.