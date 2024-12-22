  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Venezia - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Venezia ile Cagliari 17. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Venezia - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZİA - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Venezia - Cagliari maçı 22 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
F.Bahçe'de flaş Cenk Tosun gerçeği!
DİĞER
Son dakika haberi: Mourinho İstanbul'dan ayrılıyor! İşte gidiş sebebi...
Muğla'da Sağlık Bakanlığı'a ait bir helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarptı | Acı haber geldi
G.Saray'dan o futbolcu için sıraya girdiler!
Fred'den Mourinho'yu kızdıran hamle! İsmail Kartal...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray Chelsea'nin yıldızı için devrede! F.Bahçe ve G.Saray Chelsea'nin yıldızı için devrede! 13:20
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 12:33
Real Betis - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Real Betis - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 12:33
Las Palmas - Espanyol maçı ne zaman? Las Palmas - Espanyol maçı ne zaman? 12:30
Leganes - Villarreal maçı ne zaman? Leganes - Villarreal maçı ne zaman? 12:28
Bochum - Heidenheim maçı ne zaman? Bochum - Heidenheim maçı ne zaman? 12:17
Daha Eski
Trabzon'da VAR hakemi belli oldu! Trabzon'da VAR hakemi belli oldu! 12:16
İşte Kayserispor-G.Saray maçının VAR'ı! İşte Kayserispor-G.Saray maçının VAR'ı! 12:12
Venezia - Cagliari maçı ne zaman? Venezia - Cagliari maçı ne zaman? 12:07
F.Bahçe'de flaş Cenk Tosun gerçeği! F.Bahçe'de flaş Cenk Tosun gerçeği! 12:06
Roma - Parma maçı ne zaman? Roma - Parma maçı ne zaman? 12:05
Mourinho ameliyat olacak Mourinho ameliyat olacak 12:00