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Haberler İtalya Serie A Genoa 1-2 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

Genoa 1-2 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'da gerçekleşen Genoa-Napoli mücadelesinde, Napoli deplasmanda 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 22:05
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Genoa 1-2 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'da oynanan Genoa-Napoli karşılaşmasında, Napoli deplasmanda 2-1'lik galibiyet elde etti.

Maçın ilk yarısında Napoli, 15. dakikada Frank Anguissa ve 23. dakikada Amir Rrahmani'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Genoa, 51. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle farkı bire indirse de, kalan sürede başka gol bulamayınca maç 2-1 Napoli'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Napoli, Serie A'daki zirve yarışında önemli bir galibiyet alırken, Genoa ise evindeki galibiyet hasretini sürdürdü. Genoa, ligde evinde oynadığı son 9 maçta galibiyet elde edemedi.

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