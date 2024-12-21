Genoa 1-2 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'da oynanan Genoa-Napoli karşılaşmasında, Napoli deplasmanda 2-1'lik galibiyet elde etti.

Maçın ilk yarısında Napoli, 15. dakikada Frank Anguissa ve 23. dakikada Amir Rrahmani'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Genoa, 51. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle farkı bire indirse de, kalan sürede başka gol bulamayınca maç 2-1 Napoli'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Napoli, Serie A'daki zirve yarışında önemli bir galibiyet alırken, Genoa ise evindeki galibiyet hasretini sürdürdü. Genoa, ligde evinde oynadığı son 9 maçta galibiyet elde edemedi.