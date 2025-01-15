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Haberler İtalya Serie A Inter 2-2 Bologna (MAÇ SONUCU ÖZET)

Inter 2-2 Bologna (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A’nın 19. hafta erteleme maçında Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda Bologna’yı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşma, 2-2’lik eşitlikle sona erdi. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 00:45
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Inter 2-2 Bologna (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'nın 19. hafta erteleme maçında Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Bologna'yı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçta gol perdesi erken açıldı. Konuk ekip Bologna, 15. dakikada Santiago Castro'nun golüyle öne geçti. Ancak Inter, 19. dakikada Denzel Dumfries'in kaydettiği golle skora denge getirdi. İlk yarının son anlarında Lautaro Martinez sahneye çıkarak 45+1. dakikada attığı golle Inter'i öne geçirdi ve takımlar soyunma odasına 2-1'lik skorla girdi.

İkinci yarıda da çekişme devam etti. Bologna, 64. dakikada Emil Holm'un golüyle eşitliği yakaladı ve maç bu skorla tamamlandı.

Maçta Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından Inter puanını 44'e, Bologna ise 30'a yükseltti.

SONRAKİ MAÇLAR

Inter, bir sonraki hafta Serie A'da Empoli'yi konuk edecek. Bologna ise kendi sahasında Monza'yı ağırlayacak.

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