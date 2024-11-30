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Haberler İtalya Serie A Fiorentina - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Fiorentina ile Inter 14. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 14:23 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 14:30
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Fiorentina - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Inter maçı 1 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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