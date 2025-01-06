Inter 2-3 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Al-Awwal Park'ta oynanan İtalya Süper Kupa finalinde, Inter ve Milan karşı karşıya geldi. Inter, maçın ilk yarısını Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
ikinci yarının başında Inter, Mehdi Taremi'nin 47. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Fakat Milan 52. dakikada Theo Hernandez, 80. dakikada Christian Pulisic ve 90+3. dakikada Tammy Abraham'ın attığı gollerle skoru 3-2 lehine çevirerek kupanın sahibi oldu.
Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.