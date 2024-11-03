Inter 1-0 Venezia | MAÇ SONUCU - ÖZET (Serie A)

Sezonun 11. haftasında Inter, misafir ettiği Venezia'yı 1-0 yendi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadelede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, dakika 70'de oyuna dahil oldu. İşte detaylar...

İlk yarıda iki takımın da gol girişimleri başarısız oldu ve devre arasına beraberlik ile gidildi.

İkinci yarının 65. dakikasında L. Martinez, Inter'e 3 puanı getirecek ve skoru belirleyecek golü kaydetti: 1-0.

Bu maçın ardından Inter, Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Napoli ile aralarındaki puan farkını 1'e indirdi.